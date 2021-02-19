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Туризм

«Не были мы на Таити». Сколько стоит отправиться в Крым в 2021 году

Готовь телегу зимой, говорите? Altapress.ru узнал, сколько будет стоить отдых в Крыму, если бронировать путевки уже сейчас.

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

Ценообразование

Пандемия внесла свои изменения в ценовую политику. Раньше отели формировали цены на предстоящий сезон и держались на одном уровне. Сейчас место подробного планирования заняло динамическое ценообразование.

Туроператоры не ожидают ажиотажного спроса на Причерноморские курорты, а, следовательно, и скачка цен. Но не все с такой позицией соглашаются.

Евгения Беспалова,
директор турагентства «100 дорог»:

Дешеветь отдых не будет — это точно. Из зарубежных летних пляжных направлений у нас сейчас открыта только Турция. Ходят слухи про Кипр и Грецию, но пока они закрыты. В любом случае, этого будет мало для туристов из всей России. Большинство, насидевшись в прошлом году дома, полетят на отдых и будут выбирать либо Турцию, либо наши курорты. Поэтому мы ожидаем повышенный спрос на Крым и курорты Краснодарского края.

Раннее бронирование особенно актуально тем, кто привык отдыхать качественно, ведь на самом деле, хороших отелей у нас в стране ограниченное количество. В некоторых отелях на август месяц уже нет мест. Делайте выводы.

Поселок Новый Свет (Крым)
Поселок Новый Свет (Крым)
CC0
Крым, отпуск.
Крым, отпуск.
CC0
Крым.
Крым.
82.mchs.gov.ru

6,3 млн туристов Крым принял в 2020 году. Это всего на 15% меньше, чем в прошлом году.

Сколько стоит отдохнуть в Крыму

Семьям с маленькими детьми, туроператоры рекомендуют выбирать западный берег Крыма — Евпаторию и прилегающие населенные пункты. Молодежи — Ялту.

Цена проживания за сутки варьируется от 1 тыс. рублей за сутки для двух человек (тариф «без питания») — это в пригородах. В Феодосии и Севастополе ценники уже от 1,7 тыс. рублей за сутки (без питания). В Евпатории — от 2,3 тыс. рублей за сутки.

Крым
Крым
архив компании «Авианебо»
Крым
Крым
архив компании «Авианебо»
Крым
Крым
из свободных источников

Евгения Беспалова,
директор турагентства «100 дорог»:

Тем, кто хочет сэкономить, нужно поторопиться с покупкой билета — очень важная составляющая тура. Цены на них постоянно растут. Если на старте продаж можно было купить билеты за 15−17 тыс. на человека, то сейчас на некоторые пиковые даты цена выросла до 23−28 тыс. А ближе к вылету билеты стоят 30−40 тысяч на человека, особенно высока цена из Барнаула.

Если говорить о перелетах вместе с туром, то сейчас вдвоем можно улететь за сумму от 50 тыс. рублей, в пик от 70 тыс. рублей — причем, это очень экономный вариант размещения.

Напомним, что с 1 мая запускаются прямые рейсы из Барнаула в Симферополь.

Санатории

Сейчас на полуострове работают 1 тыс. объектов размещения и 73 санатория — 40 из них имеют программу по реабилитации после COVID-19.

Восстанавливают после коронавируса в Крыму разными способами. Один из них — углекислая ванна. Пациент помещается в специальную воздушную среду, в которой температура изменяется от +25 до +42 градусов. Это улучшает защитные реакции кожи и дыхательную систему.

Санаторий &quot;Ай-Петри&quot;.
Санаторий «Ай-Петри».
www.putevka.com

Также прибегают к магнитотерапии и электрофарезу. Конечно, никто не отказывается от ингаляций минеральной или щелочной водой и ЛФК.

Проживание с лечением в санатории в июне обойдется от 3,8 тыс. рублей за сутки («Санаторий Кирова» в Ялте, санаторий «Дружба» в Евпатории). Средний ценник — 5 тыс. за сутки.

Кэшбек

Ростуризм пока еще не объявлял официальные даты продаж туров по новому этапу акции кэшбека. Предполагается, что получить компенсацию можно за турпакеты, круизы и предложения продолжительностью до 20 июня этого года.

Кэшбек можно получить даже за несколько ночей в недорогом отеле — условий по минимальной стоимости путешествия нет. Сумма компенсации — до 20%, но не больше 20 тыс. рублей. Начислять возвратные деньги будут только за поездки, оплаченные картой «Мир».

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