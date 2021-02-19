«Не были мы на Таити». Сколько стоит отправиться в Крым в 2021 году

Готовь телегу зимой, говорите? Altapress.ru узнал, сколько будет стоить отдых в Крыму, если бронировать путевки уже сейчас.

Ценообразование

Пандемия внесла свои изменения в ценовую политику. Раньше отели формировали цены на предстоящий сезон и держались на одном уровне. Сейчас место подробного планирования заняло динамическое ценообразование.

Туроператоры не ожидают ажиотажного спроса на Причерноморские курорты, а, следовательно, и скачка цен. Но не все с такой позицией соглашаются.

Евгения Беспалова,

директор турагентства «100 дорог»:

Дешеветь отдых не будет — это точно. Из зарубежных летних пляжных направлений у нас сейчас открыта только Турция. Ходят слухи про Кипр и Грецию, но пока они закрыты. В любом случае, этого будет мало для туристов из всей России. Большинство, насидевшись в прошлом году дома, полетят на отдых и будут выбирать либо Турцию, либо наши курорты. Поэтому мы ожидаем повышенный спрос на Крым и курорты Краснодарского края. Раннее бронирование особенно актуально тем, кто привык отдыхать качественно, ведь на самом деле, хороших отелей у нас в стране ограниченное количество. В некоторых отелях на август месяц уже нет мест. Делайте выводы.

Поселок Новый Свет ( Крым) CC0 Крым , отпуск. CC0 Крым. 82.mchs.gov.ru

6,3 млн туристов Крым принял в 2020 году. Это всего на 15% меньше, чем в прошлом году.

Сколько стоит отдохнуть в Крыму

Семьям с маленькими детьми, туроператоры рекомендуют выбирать западный берег Крыма — Евпаторию и прилегающие населенные пункты. Молодежи — Ялту.

Цена проживания за сутки варьируется от 1 тыс. рублей за сутки для двух человек (тариф «без питания») — это в пригородах. В Феодосии и Севастополе ценники уже от 1,7 тыс. рублей за сутки (без питания). В Евпатории — от 2,3 тыс. рублей за сутки.

Крым архив компании «Авианебо» Крым архив компании «Авианебо» Крым из свободных источников

Евгения Беспалова,

директор турагентства «100 дорог»:

Тем, кто хочет сэкономить, нужно поторопиться с покупкой билета — очень важная составляющая тура. Цены на них постоянно растут. Если на старте продаж можно было купить билеты за 15−17 тыс. на человека, то сейчас на некоторые пиковые даты цена выросла до 23−28 тыс. А ближе к вылету билеты стоят 30−40 тысяч на человека, особенно высока цена из Барнаула. Если говорить о перелетах вместе с туром, то сейчас вдвоем можно улететь за сумму от 50 тыс. рублей, в пик от 70 тыс. рублей — причем, это очень экономный вариант размещения.

Напомним, что с 1 мая запускаются прямые рейсы из Барнаула в Симферополь.

Санатории

Сейчас на полуострове работают 1 тыс. объектов размещения и 73 санатория — 40 из них имеют программу по реабилитации после COVID-19.

Восстанавливают после коронавируса в Крыму разными способами. Один из них — углекислая ванна. Пациент помещается в специальную воздушную среду, в которой температура изменяется от +25 до +42 градусов. Это улучшает защитные реакции кожи и дыхательную систему.

Санаторий «Ай-Петри». www.putevka.com

Также прибегают к магнитотерапии и электрофарезу. Конечно, никто не отказывается от ингаляций минеральной или щелочной водой и ЛФК.

Проживание с лечением в санатории в июне обойдется от 3,8 тыс. рублей за сутки («Санаторий Кирова» в Ялте, санаторий «Дружба» в Евпатории). Средний ценник — 5 тыс. за сутки.

Кэшбек

Ростуризм пока еще не объявлял официальные даты продаж туров по новому этапу акции кэшбека. Предполагается, что получить компенсацию можно за турпакеты, круизы и предложения продолжительностью до 20 июня этого года.

Кэшбек можно получить даже за несколько ночей в недорогом отеле — условий по минимальной стоимости путешествия нет. Сумма компенсации — до 20%, но не больше 20 тыс. рублей. Начислять возвратные деньги будут только за поездки, оплаченные картой «Мир».