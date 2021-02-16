Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Барнаула в Крым

Рейсы будут выполняться авиакомпаниями «Уральские авиалинии» и Nordwind.
«Уральские авиалинии» начнут летную программу в Крым с 1 мая на Airbus А320:
- вылет из Симферополя по понедельникам и пятницам в 22:30, прилет в Барнаул на следующие сутки в 7:30,
- вылет из Барнаула по вторникам и субботам в 08:40, прилет в Симферополь в 10:05.
Nordwind начнет полеты с 5 июня на Boeing 737−800:
- вылет из Симферополя по понедельникам и пятницам в 23:00, прилет в Барнаул на следующие сутки в 08:15,
- вылет из Барнаула по вторникам и субботам в 09:30, прилет в Симферополь в 10:35.
В аэропорту подчеркнули, что пассажиры могут купить билеты по субсидированному тарифу.
Льготами могут воспользоваться граждане России в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. Также субсидированный тариф доступен инвалидам I группы любого возраста и их сопровождающему, инвалидам с детства II или III группы, сопровождающему ребенка-инвалида.
Кроме того, льготные билеты могут купить многодетные семьи, имеющие соответствующее удостоверение.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 1 июля добавит ежедневные рейсы в Барнаул из аэропорта Шереметьево.