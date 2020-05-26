«Не Чернобыль, но очень близко»: алтайские парламентарии обсудили открытие Белокурихи

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов побывал в Белокурихе и по уровню опустения сравнил ее с Чернобылем. В парламенте обсудили перспективы открытия курорта, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

«На днях я был в Белокурихе — не Чернобыль, но очень близко. Люди все дисциплинированные и прием гостей прекратили. 1 июня они не открываются. Что в итоге мы будем делать с туристической отраслью?», — поинтересовался Александр Молотов на предсессионном заседании в краевом парламенте.

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых заявил, что вопрос открытия Белокурихи с 1 июня еще обсуждается. Эпидемиологическая ситуация меняется каждый день.

«Если на конец прошлой недели у регионального Роспотребнадзора было одно отношение, то в начале этой недели, с учетом роста количества заболевших, оно поменялось. Тем не менее, разработан план поэтапного выхода туристической отрасли из режима карантина. Мы предполагаем, что в самое ближайшее время послабления для отрасли все равно будут», — отметил он.

Напомним, динамики к снижению заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае нет, и когда это произойдет, не понятно.