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Жизнь

Роспотребнадзор: перспективы открытия курортов Алтайского края пока плохие

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не позволит санаториям и турбазам открыться 1 июня, как было заявлено ранее. Об этом сообщила заместитель начальника управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.

Поездка по серпантину в Белокурихе-2.
Поездка по серпантину в Белокурихе-2.
www.instagram.com/slivko_viktoria

«Указ губернатора приостановил бронирование отдыха на Алтае до 1 июня. И пока вопрос об открытии сезона не стоит», — сказала она.

Динамики к снижению заболеваемости COVID-19 нет, и когда это произойдет, не понятно. Санатории и турбазы могут быть открыты только на третьем этапе снятия ограничительных мер.

Пока анализ обстановки говорит о том, что с 12 мая в Алтайском крае отмечается рост заболеваемости, как последствие праздничных дней и несоблюдения масочного режима на предприятиях и в общественных местах.

В течение последних пяти дней, по словам Ульяны Калининой, неблагоприятная статистика формируется за счет обнаруженных очагов в краевой больнице скорой медицинского помощи и общежитии медицинского университета.

Для того, чтобы говорить о стабилизации ситуации, не менее чем в течение недели динамика роста заболеваемости должна быть устойчивой или отрицательной.

«Учитывая, что до 1 июня осталась всего неделя, решение об открытии санаториев и гостиниц, принято не будет», — резюмировала Калинина.

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