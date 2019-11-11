Хомут на тощей шее. Эксперты обсудили, что тормозит развитие медицинского туризма на Алтае

Государственные клиники в Алтайском крае в большинстве своем не могут предоставить качественный сервис, а частному бизнесу не дают развиваться многочисленные проверки и отсутствие системы распределения объемов медпомощи. При этом турагентства в Алтайском крае не заинтересованы в продаже оздоровительных услуг из-за низких комиссионных. Эксперты страхового, медицинского и туристического рынков обсудили в ИД «Алтапресс» перспективы привлечения пациентов из других стран и регионов в Алтайский край.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года.

Краткое содержание

Чем богаты

По данным Всемирной туристской организации при ООН, по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма Россия занимает пятое место в мире. Но вот по реализации этого потенциала всего лишь 59-е. Такие цифры приводит Forbes.

У Алтайского края есть ряд неоспоримых преимуществ по сравнению со многими российскими регионами — развитие высокотехнологичной медицинской помощи на уровне государственных учреждений, запуск новых коммерческих проектов, уникальные услуги, большая курортная зона.

Амбициозные планы озвучил губернатор Виктор Томенко на сочинском форуме «Здоровое общество»: Алтайскому краю предстоит увеличить доход от экспорта медуслуг иностранцам с нуля до 2 млн долларов. По плану чиновников, это должно произойти к 2024 году.

Территория здоровья

Одним из главных событий лета 2019 года стало открытие в Барнауле медико-реабилитационного центра «Территория здоровья», который специализируется на реабилитации опорно-двигательного аппарата у пациентов после сложных травм и операций.

Реабилитация в плане привлечения иностранных клиентов — направление перспективное, но не развитое в России, считает директор центра Юрий Медзиновский. Жители страны пока предпочитают ехать на восстановление в клиники Европы или Израиля.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Юрий Медзиновский,

директор «территории здоровья»:

Меня оперировали и реабилитировали в Германии. И то, что сейчас реализовано в Барнауле, — это европейский уровень и по сервисным параметрам, и по используемым технологиям. Сейчас у нас загружены 150 коек, выстраивается система взаимодействия с территориальным фондом медстрахования. Отчасти «Территория здоровья» — это социальный проект. В планах — открытие четвертого корпуса, где планируем развивать малоинвазивную хирургию и диагностическое направление.

Интересный Казахстан

Основной поставщик клиентов для «Территории здоровья» — Федеральный центр травматологии и ортопедии, где делают сложные операции на суставах.

В первую очередь «Территория здоровья» закрывает потребность в реабилитации жителей Алтайского края и соседних регионов: такой федеральный центр — один на всю Сибирь и Дальний Восток. Там делают операции и гражданам Казахстана, но те предпочитают ехать на восстановление в свою страну.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Медзиновский связывает это с высокой стоимостью услуг. Цена операции для иностранных граждан — не маленькая, и, возможно, они экономят на реабилитации. Десятидневный курс восстановления по страховому полису стоит 36 тыс. рублей. Для «коммерческих» клиентов стоимость возрастает на 30−40%. Однако, по сравнению с европейскими клиниками, эта цена невелика.

«Мы готовы принимать и граждан Европы, но у них там все хорошо с реабилитацией, а вот рынок ближнего зарубежья нам интересен», — говорит директор «Территории здоровья».

Медзиновский видит проблему медленного развития медицинского туризма в низкой информированности об услугах, которые предоставляются в регионе.

«Для того чтобы продавать медицинский продукт нужно его хорошо знать. Мы готовы обучать агентов, а затем планируем открыть сеть представительств в нескольких городах России и Казахстана», — говорит он.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Нет большого продавца

Задача развития медицинского туризма несколько лет назад, по выражению директора компании «Восточный альянс» Романа Кириченко, «упала из Москвы на Алтайский край как хомут». За эти годы ничего не произошло, и с административной точки зрения в ближайшие годы краю ничего не светит, считает эксперт.

Роман Кириченко,

директор компании «Восточный альянс»:

Мы еще на первой волне интереса к медицинскому туризму съездили в Израиль. Там люди греются у Мертвого моря и заодно что-нибудь лечат. Принципиальная разница в том, что клиники в Израиле не занимаются поиском пациентов. Есть туроператоры, куда обращается клиент и говорит, что именно он хочет вылечить, или в какой области у него проблемы с диагностикой. И туроператор предлагает ему целый ряд клиник, которые он уже проверил, и гарантирует высокий уровень. У нас такого туроператора нет и в ближайшей перспективе не появится.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Почти даром

Александр Смирнов, директор туристической компании «Плот», считает идею «открывать сеть офисов клиники в разных городах или самостоятельно продавать медицинские услуги» устаревшей. Все операторы в мире работают через сеть агентств.

Мировая тенденция такова, что медицинские организации заинтересованы в агентах, но потребитель предпочитает напрямую связываться с клиникой, и видит в агентстве ненужного посредника. Не все понимают, что цены при этом едины.

«Плот» — один из лидеров приема иностранных туристов на Алтае. «Но к медицине мы имеем опосредованное отношение, только через продажи курортов Белокурихи», — говорит Смирнов.

По его словам, белокурихинское направление продают десятки турагентств в Барнауле, но эти продажи не достаточно эффективны.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Александр Смирнов,

директор туристической компании «Плот»:

Агентства, по сути дилеры, привыкли работать с комиссией не менее 10%. Были времена, когда комиссия составляла 12−14%. Но сейчас ставки понижаются. Белокуриха предлагает 5%. За такую комиссию никто не станет продавать это направление.

Плановые операции

«С острой патологией никто не путешествует, поэтому нужно делать ставку на плановую медицинскую помощь, — говорит главный врач сети клиник „Добрый доктор“ Сергей Богданов. — Развитие туризма на базе медицинского кластера — под большим вопросом. У наших кластерных лидеров очередь на плановые операции составляет три месяца минимум».

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Плановая помощь иностранным туристам представляет проблему. По мнению Богданова, ее развитие возможно лишь с решением многих организационных вопросов — улучшения инфраструктуры, оказания первичной медпомощи, развития плановой хирургии не только в кластере, но и в районных больницах, распределения объемов помощи между медорганизациями.

Эту же мысль поддерживает Роман Кириченко. Он считает, что в Алтайском крае нет ни одной клиники, которая могла бы принять большой поток медицинских туристов.

«Если мы берем государственные клиники, то они в принципе не клиентоориентированы, — говорит Кириченко. — Иностранного туриста там медсестра „съест“. Какую бы обшитую красным деревом палату ему не предоставили, все равно ему будет некомфортно».

Эксперт признает, что в госучреждениях оказывают качественную высокотехнологическую помощь, но сервис оставляет желать лучшего. Частные клиники готовы закупать медоборудование и оказывать такие «комфортные» услуги, но им не дают квот на высокотехнологическую помощь.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Уникальные услуги

Вместо плановой хирургической помощи у иностранных граждан в Алтайском крае пользуются популярностью пластическая хирургия, бальнеология и стоматология.

Директор стоматологической клиники Da Vinci Даниил Абакумов считает, что алтайская медицина может побороться за иностранного клиента не удешевлением услуг, а уникальными предложениями.

Даниил Абакумов,

директор клиники Da Vinci:

Когда люди хотят потратить деньги на свое здоровье, не важно где, в России или за рубежом, они не выбирают, где дешевле. Они выбирают, где лучше и качественнее. Очень много клиентов приезжают из других стран в Алтайский край к стоматологам. Но они едут за какими-то эксклюзивными услугами, которые в Европе дорогие и редкие. Например, мы предлагаем систему «all-on-4». Это когда все зубы делают на четырех имплантах, и буквально за два дня у вас новая голливудская улыбка — от уха до уха. В Белокурихе, например, таких технологий нет. А работало бы.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Абакумов уверен, что у каждого, кто работает в коммерческой медицине, есть подобные «фишки».

Кредиты на все

Поддерживать коммерческий бизнес в расширении и развитии технологий готовы финансовые организации. Исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов Владислав Уваров рассказал, что компания сотрудничает с малым бизнесом, в том числе и медицинским, уже 10 лет. Правда, в прошлом году фонд одобрил лишь три медицинских проекта.

Владислав Уваров,

исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов:

Всего три, потому что сумма, которую мы могли предоставить в 2018 году, составляла 3 млн рублей — не так велика для того, чтобы организовать медклинику или приобрести дорогостоящее оборудование. В этом году мы увеличили сумму до 5 млн рублей, при этом существенно снизили ставку — сейчас она начинается с 3,25% годовых.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Белокуриха развивается

«В Москве Алтай брендирован, — говорит Юрий Медзиновский. — Это место, куда нужно съездить обязательно. Люди обеспеченные, которые были на многих курортах, в Москве спрашивают друг друга, а был ли на Алтае. И если нет, то это прям „фи“. В Куршевеле был — это само собой, но надо обязательно слетать на Алтай. Как правило, при этом говорят о Белокурихе».

На курорты этого города делают большую ставку в развитии медицинского туризма в регионе.

Оксана Некрасова, директор туристической компании «Рябиновый мост» с собственной сетью мини-отелей с лечебной базой подчеркивает, что сейчас активно развивается Белокуриха — 2, открытая для новых проектов.

Некрасова признает, что перелет из-за рубежа достаточно дорог, поток туристов затрудняется отсутствием аэропорта в Бийске. В основном Белокуриха довольствуется внутренними туристами из соседних регионов и северных городов. При этом потенциал у нее очень большой.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Больше добровольных туристов

Кроме того, Белокуриха — партнер нескольких компаний, занимающихся добровольным страхованием, которые направляют на курорты корпоративных клиентов.

Директор алтайского филиала страховой группы «Согаз» Максим Цупин говорит, что на высокий уровень в Белокурихе выходит диагностика.

Максим Цупин,

директор филиала «Согаз»:

Мы — один из основных партнеров всех крупнейших санаториев Белокурихи, и видим, как она развивается. Если в одном санатории появляется новейший аппарат УЗИ, то другой буквально через месяц приобретает такой же. Через «Согаз» в Белокуриху приезжают со всей России, здесь оказывают услуги нашим корпоративным клиентам на сумму более 300 млн рублей в год. Страховка крупных предприятий Барнаула также составляет сотни миллионов.

Экспертный совет по развитию медицинского туризма на Алтае. 7 ноября 2019 года. Анна Зайкова

Однако Цупин подчеркнул и одну из основных проблем медицинского туризма в регионе: та же Белокуриха нуждается в загрузке туристами в низкий сезон — весной и осенью.

Директор алтайского филиала «Страхового дома ВСК» Александр Сенин отмечает, что рынок добровольного страхования в России вырос в 2019 году на 10%, но в крае упал на 20%.

«Радует, что несмотря на спад, к нам заходят новые игроки, строятся новые центры, оказываются услуги мирового уровня. В прошлом году наша компания привлекла 200 внутренних туристов и 20 иностранных. Эти цифры могли бы быть в разы больше, но, я считаю, не хватает информированности населения о страховых продуктах», — отметил Сенин и призвал страховщиков проявлять большую активность в работе с корпоративными клиентами.