Федеральные туроператоры стали предлагать комбинированные пакетные туры по России из Барнаула. Они бронируют блоки мест на регулярных рейсах и замораживают на них цены.

Как рассказала директор фирмы «Глэм-Тур» Ольга Ришко, в этом году Pegas Touristik стал предлагать комбинированные туры из Барнаула в Казань и Калининград, а также в Казань и Владикавказ.

Несмотря на двойной перелет, цены остаются доступными, потому что туроператор предварительно забронировал места под продажу, объяснила Ольга Ришко. Опасения вызывают только места в отелях.

«Барнаульцы обычно долго думают, а в это время люди со всей России скупают лучшие отели в этих городах, - отметила собеседница. - Еще недели две с половиной и выбирать будет практически не из чего. То же касается Сочи, Абхазии и республик с интересными экскурсионными возможностями, например, Дагестан».

В июне стоимость экскурсии в Казань и Калининград – от 105 тыс. рублей на двоих с учетом перелета за пять ночей. В Казань и Владикавказ на четыре ночи – от 98 тыс. рублей за двоих.

Летом три ночи по малому Золотому кольцу России – от 154 тыс. рублей за двоих с учетом перелета и проживания в отеле с завтраком. Шесть ночей по Большому Золотому кольцу – от 199 тыс. рублей за двоих. Санкт-Петербург и Карелия – от 94 тыс. рублей.

Казань. unsplash.com

«У нас заявляют, что скоро из Барнаула будет подобная программа в Иркутск. Скоро Байкал будет у наших ног», - добавила Ольга Ришко.

Другие барнаульские турфирмы также организуют комбинированные туры по нескольким локациям. Только билеты из Барнаула и обратно, как правило, в стартовый турпакет не входят.

Так, например, турфирма «Арго» собирает клиентов в «Отпуск на Волжских берегах». Это восьмидневное путешествие по Костромской, Ярославской и Ивановской области. Стоимость – от 52 тыс. рублей за человека.

Еще более насыщенная программа в шестидневном туре из Москвы в Санкт-Петербург по «государевой дороге», которая часто фигурирует в произведениях классической литературы. Его стоимость – от 41 тыс. рублей за человека.

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