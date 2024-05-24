Насколько отдых подорожал в крае и республике, какие номера можно забронировать даже разгар сезона, почему билет на самолет стал стоить, как его крыло, - в этих вопросах, будоражащих умы туристов, разбирался altapress.ru.

Дефицит: реальный или искусственный

На лето на оба Алтая приходятся как минимум на 20% больше туров, чем в аналогичный период 2023 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), опираясь на обобщенные данные крупных федеральных игроков: Pegas Touristik, Coral Travel, PAC Group и других.

По их оценкам интерес к регионам повысился по ряду причин: от сложностей выезда за границу и вынужденного «импортозамещения» отдыха до развития туристической инфраструктуры на Алтае.

По наблюдениям федеральных экспертов, в ряде отелей заканчиваются места. Однако у алтайских фирм есть свой взгляд на происходящее.

«Дефицита мест пока не заметили, ажиотажа нет, - отметил директор турфирмы «Плот» Александр Смирнов. - Но год от года сталкиваемся с ситуацией, когда крупные туроператоры бронируют блоки мест в популярных комплексах «с запасом», под туры. Невыкупленные номера держат до последнего, и поэтому создается иллюзия, что все занято. Потом, ближе к началу заезда, появляется много свободных мест – даже в разгар сезона, в самые пиковые даты. Особенно четко это было видно в прошлом году».

Александр Смирнов. страница Александра Смирнова в соцсети

Почему дорожают гостиницы и домики

Проживание в гостиницах и перевозки подорожали – люди стали тратить больше денег на отпуск.

По подсчетам АТОР, с прошлого года средняя стоимость ночи в гостинице Алтайского края выросла на 13%, а в Республики Алтай – на 20%. В первом случае она составит 7,4 тыс. рублей, во втором – 9,3 тыс. рублей.

Перед стартом летнего сезона начальник управления по туризму и курортной деятельности края Евгений Казанцев ожидал рост цен в пределах уровня инфляции.

С этой оценкой согласен Александр Смирнов: «Каждый год цены повышаются в пределах инфляции, редкие базы оставляют их на уровне прошлого года. Подробный анализ мест размещения не делал, но, по личному наблюдению, все так и есть: размещение подорожало на 10-15%, где-то и больше».

По данным Евгения Казанцева, на динамику цен влияет определенный дефицит номерного фонда премиум-сегмента, изменение портрета туриста и сокращение глубины бронирования. Также сюда включают повышение зарплаты сотрудникам.

Горничная. СС0.

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гребенникова отметила тенденцию: небольшие турбазы эконом-уровня стремятся переквалифицироваться в комфорт-класс – спрос на улучшенные номера выше.

«К началу летнего сезона базы вкладываются, чтобы запуститься, сделать ремонт, что-то улучшить или вовсе обновить номерной фонд, - сказала Гребенникова. – В это время стоимость материалов растет. Хотя бы только по этой причине цены не могут остаться на прежнем уровне».

Не лакомый кусок

Цены на средства размещения начали расти еще в январе-марте 2024 года. Тогда они подорожали на 3-11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Меньше всего цены изменились в трехзвездочном сегменте, отметили в управлении по туризму края.

Последний факт сходится с наблюдением директора турфирмы «Глэм-тур» Ольги Ришко. Она отметила: сильнее всего в спросе проседает средний сегмент – 7-9 тыс. рублей за ночь. Чаще всего туристы выбирают либо четырех-пятизвездочные дорогие гостиницы, либо бюджетные домики и гостевые дома – их забронировать труднее всего.

Единственные места, где «серединку» так же хорошо разбирают – Ая и Чемал.

Тропа здоровья. Ая. Ирина Пергаева

Влетающие цены

Сильнее всего отдых подорожал для тех, кто добирается до Алтая по воздуху: основные затраты в таких путешествиях приходятся на перевозку. С учетом роста цен на авиабилеты, итоговая стоимость пакетных туров повысилась на 30-50%, подсчитали в FUN&SUN.

В июне перелет Москва-Барнаул-Москва «Победой» обойдется в 26 тыс. рублей на человека с багажом, в июле – уже около 30-35 тыс. рублей.

При тех же условиях Москва-Горно-Алтайск и обратно – от 40 тыс. рублей «Аэрофлотом» или S7 в июне. И 43-70 тыс. рублей в июле.

Стоимость перелетов по всей стране подскочила настолько, что в конце апреля 2024 года Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась авиакомпаниями. Она отправила запрос «Аэрофлоту, «Победе», «Уральским авиалиниям», Nordwind, Smartavia и Utair c требованием объяснить, как это произошло.

В январе 2024-го подорожание «год к году» составило 33,9% По подсчетам «РБК», это рекордный показатель с кризисного 2008 года. В феврале – 42%: вышло 7,2 тыс. рублей за 1 тыс. км. пути.

Среди одной из причин называют сокращение субсидий авиакомпаний. В 2022 году по всем программам государство выделило 172 млрд рублей, в 2023-м – 54 млрд, в 2024-м – 25 млрд, - подсчитал эксперт TourDom.

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

По данным «Яндекс.Путешествий», сильнее всего в первом квартале года подорожали билеты по направлению «в Барнаул» из любого российского города – примерно, на 88%.

Кстати, в прошлом году у аэропорта им. Титова было семь субсидируемых маршрутов. В этом году только два – сезонный в Сургут и круглогодичный в Екатеринбург.

Как рассказывали в управлении по развитию туризма края в 2023 году, загрузка рейсов на субсидированных маршрутах превышала 80%. Очевидно, если она сократилась, выпадающие доходы будут пытаться компенсировать за счет цен.

К счастью туристов, из Горно-Алтайска организуют восемь субсидированных маршрутов: в Красноярск, Оренбург, Новый Уренгой, Салехард, Новосибирск, Сургут и Улан-Удэ.

Другая очевидная причина взлетевших цен – удорожание авиационного керосина на 45%, также увеличились сборы в аэропортах, из-за курса дороже обходятся запчасти для самолетов, которые и так завозят через параллельный импорт. И, разумеется, инфляция.

Летом авиабилеты, как обычно, будут дорожать из-за повышенного спроса, а также динамической системы ценообразования: чем ближе дата вылета, тем дороже полет.

Мужчина улетает. Аэропорт. CC0

Средняя температура

В целом цена летнего пакетного тура в России выросла на 15-17%. Опираясь на данные бронирований, АТОР сделал вывод, что средняя продолжительность заездов сейчас составляет 10-12 дней, средний чек – 50-70 тыс. рублей на двоих, не считая авиаперелета.

Дороже всего обойдется отдых в санаториях – 80-90 тыс. рублей за две недели с человека с лечением и проживанием. Не всегда в эту сумму включена дорога.

Более 50% организованных туристов бронируют пляжный отдых на курортах Краснодарского края и Крыма. На втором месте по популярности – экскурсионные программы в Санкт-Петербург, Москву, Казань и по Золотому кольцу, их выбирают 25%. 10% туристов отправляются в санатории, а 5% в активные туры на Алтай, Байкал и Дальний Восток.

Увеличилась средняя глубина продаж: если ранее она составляла 20 дней, то теперь – 70-80. Люди стараются забронировать лучшее место для проживания и сэкономить на перелетах, заказав все билеты заранее.

Договор. Pixabay.com

И немного статистики

Стоимость пакетных туров выходного дня от 2,5 тыс. рублей. Трех дней – от 15 тыс. рублей. Недели – от 50 тыс. рублей на человека. Это касается и Алтайского края, и Республики Алтай. Более подробный обзор цен на туры и номера ждите в следующих публикациях.

1,1 млн туристов посетили Алтайский край за лето 2023 года, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде 2022-го. Годовой поток составил 2,3 млн человек. В этом году в регионе ждут не менее 2,4 млн гостей.

В Республике Алтай в 2023 году приняли 2,6 млн туристов – также на 6% больше, чем в 2022-м.

По мнению вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, двум регионам давно пора сформировать общую программу продвижения: «В Республике Алтай сейчас больше высокоуровневых отелей. Но и Алтайский край, безусловно, интересен туристам, тот же курорт Белокуриха», - сказал он.

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