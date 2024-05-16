Цены на размещение в Алтайском крае в высокий сезон летом этого года выросли на 13%, а в Республике Алтай — на 20%, следует из сообщения Ассоциации туроператоров Россиии (АТОР).

Средняя стоимость одной ночи в отелях Алтайского края составит 7,4 тыс.рублей, в Горном Алтае — 9,3 тыс..

При этом на 30-50% повысилась итоговая стоимость пакетных туров на Алтай из-за роста цен на перелеты.

Итоги прошлого года

Между тем на сентябрь прошлого года оба Алтая посетили более 3,5 млн туристов. Так, Алтайский край только за лето принял более миллиона человек.

За лето по региону совершили путешествия 1,1 млн туристов, а всего с января по август их число составило почти 1,7 млн человек. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Самое важное - в нашем Telegram-канале