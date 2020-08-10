«Не выдержу до пятницы тут»: москвичка не оценила отдых на Алтае из-за цен, скота и озлобленных лиц

Жительница Москвы Елена Стюарт рассказала в своем Facebook об отдыхе на Алтае, куда она навряд ли вернется.

Судя по записям, Елена предпочла природу Алтая отдыху за рубежом. Первое сообщение о приезде на Алтай появилось в пятницу 31 июля, однако уже в воскресенье 2 августа — на третий день отдыха — девушка написала, что «не выдержит тут до пятницы» 7 августа.

Природа — это неспоримое преимущество, отметила гостья из Москвы. Но вот сервис значительно отстает, чего не скажешь о стоимости услуг — в этом смысле все на европейском уровне.

«Природа прекрасна, так прекрасна, что в некоторых моментах Швейцария с Австрией проигрывают. Чтобы получить европейский уровень комфорта и безопасности на Алтае пришлось заплатить примерно 500 тыс. рублей (минус 100 тыс. на билеты бизнес-классом). 160 тысяч за неделю стоит шале с видом на Катунь это ценник Ниццы в сезон на английской набережной с бутылкой хорошего шампанского и дюжиной устриц на ледике», — отметила Елена.

Также есть проблемы с машинами на прокат — хорошие практически не найти. А поскольку на Алтае без машины делать нечего, пришлось заказывать доставку из Барнаула.

«Только когда я забила в Яндекс „супер дорогие тачки для лохов из Москвы“, я нашла ссылку на ребят, которые сдали мне в аренду Porsche за 50 тысяч на 2 дня. Вертолет: 60 тысяч за час… а как не полетать над Алтаем», — возмутилась девушка.

Более того, подчеркнула гостья, на Алтае «нет уверенности ни в чем». Асфальт местами как после землетресения, мешают лошадки и коровы на дороге, на которую к тому же падают камни, потому что отвесные скалы не закрыты сеткой, как это делают в Европе.

«Ну и самое главное — лица наших прекрасных соотечественников, живущих тут. Уставшие, озлобленные и неудовлетворенные жизнью, пытающиеся нагреть тебя на всем… особенно, когда ты на Porsche», — отметила Елена.



После краткосрочного отдыха на Алтае москвичка пришла к выводу: «Будь я инвестором, хрен бы я сюда вложилась, несмотря на все природные красоты. Не могу объяснить почему. Интуиция говорит — не надо».

«Короче, я домой, не выдержу до пятницы тут. Но могу сказать, что Телецкое озеро круче Гарды и Комо. Здесь бы сделать аренду небольших яхт с туалетом и каютой, так чтобы бутылочка холодного шампанского была холодной сразу. Сделать кафешки с туалетами, ну и скот убрать с дорог. Вчера чудом не сбила лошадку в ночи. Вечер я завершила бокалом ледяного „вольполичелло“… по цене… да уже и не важно какой», — рассказала Елена про, судя по всему, последний вечер на Алтае.

В завершение жительница Москвы пожелала Алтаю «развиваться совместно с жителями, несмотря ни на что».

Ранее сообщали, что Алтайский край поднял цены на отдых из-за пандемии.