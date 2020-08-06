Алтайский край поднял цены на отдых из-за пандемии

В среднем отдых в России во время пандемии подорожал на 25%. Алтайский край попал в список регионов, где заметили повышение цен. Об этом пишут «Известия».

В этом сезоне цены на проживание в отдельных местах размещения увеличились на 7−10%, пишет издание. Стоимость услуг основывается на анализе баланса спроса и предложения, поэтому власти считают это обычной практикой для высокого турсезона.

Рост цен на туристические услуги заметили также в Челябинской области (+15−25%), в Калининградской (+20%).

В ряде регионов заверили, что сохранили прошлогодние прайсы.

По словам профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с прайсами лучших отелей Турции и других стран.

Ранее сообщалось, что Алтайский край не вошел в первый и самый большой перечень регионов, за отдых в которых россияне будут получать компенсацию от государства с 15 августа.

Места для туристов на Алтае заканчиваются.