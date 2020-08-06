Алтайский край поднял цены на отдых из-за пандемии

В этом сезоне цены на проживание в отдельных местах размещения увеличились на 7−10%, пишет издание. Стоимость услуг основывается на анализе баланса спроса и предложения, поэтому власти считают это обычной практикой для высокого турсезона.
Рост цен на туристические услуги заметили также в Челябинской области (+15−25%), в Калининградской (+20%).
В ряде регионов заверили, что сохранили прошлогодние прайсы.
По словам профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с прайсами лучших отелей Турции и других стран.
Ранее сообщалось, что Алтайский край не вошел в первый и самый большой перечень регионов, за отдых в которых россияне будут получать компенсацию от государства с 15 августа.
Места для туристов на Алтае заканчиваются.