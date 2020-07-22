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22 июля
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Туризм

В Алтайском крае заканчиваются места для туристов. Подробности

На курортах Алтайского края заканчиваются места для туристов, сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева, сообщает «Интерфакс».

Фестиваль на Завьяловских озерах
Фестиваль на Завьяловских озерах
Ирина Пергаева

Из-за потока отдыхающих со всей страны в крае намечается дефицит туристической инфраструктуры, особенно высокого класса.

«Структура турпотока изменилась в связи с тем, что федеральные турпоператоры распиарили Алтай. Спрос уже превышает предложение. Мы ощутили дефицит инфраструктуры: до сентября нет мест в пятизвездочных объектах», — рассказала Слесарева, отметив, что в этом году на спрос на высокобюджетный сервис оказался выше, чем на средний и низкий сегменты.

В регион едет большое количество не только организованных, но и самостоятельных туристов из разных регионов России, добавила эксперт, пишет Lenta.ru.

«Во многих туробъектах возросли цены, но уже сейчас очень много туристов на Катуни, в степных озерах — Завьяловском районе и Яровом», — сказала Слесарева.

В свою очередь, президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая выделила среди основных проблем региона нехватку высокобюджетных отелей и отсутствие туристической инфраструктуры.

В популярном Горном Алтае есть участки, где людям «приходится преодолевать по 200 километров без единого благоустроенного туалета».

Ранее сообщалось о полной загрузке отелей на курортах в Сочи и Крыме.

Деньги за отдых

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства заявил, что туристы получат компенсации за отдых в России. Премьер не назвал регионы, однако подчеркнул, что список уже составлен Ростуризмом.

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