В Алтайском крае заканчиваются места для туристов. Подробности

Из-за потока отдыхающих со всей страны в крае намечается дефицит туристической инфраструктуры, особенно высокого класса.

«Структура турпотока изменилась в связи с тем, что федеральные турпоператоры распиарили Алтай. Спрос уже превышает предложение. Мы ощутили дефицит инфраструктуры: до сентября нет мест в пятизвездочных объектах», — рассказала Слесарева, отметив, что в этом году на спрос на высокобюджетный сервис оказался выше, чем на средний и низкий сегменты.

В регион едет большое количество не только организованных, но и самостоятельных туристов из разных регионов России, добавила эксперт, пишет Lenta.ru.

«Во многих туробъектах возросли цены, но уже сейчас очень много туристов на Катуни, в степных озерах — Завьяловском районе и Яровом», — сказала Слесарева.

В свою очередь, президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая выделила среди основных проблем региона нехватку высокобюджетных отелей и отсутствие туристической инфраструктуры.

В популярном Горном Алтае есть участки, где людям «приходится преодолевать по 200 километров без единого благоустроенного туалета».

Ранее сообщалось о полной загрузке отелей на курортах в Сочи и Крыме.

Деньги за отдых

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства заявил, что туристы получат компенсации за отдых в России. Премьер не назвал регионы, однако подчеркнул, что список уже составлен Ростуризмом.