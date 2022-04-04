Недешевая алтайская глубинка привлекает туристов на майские праздники

Россияне выбрали село Аскат в Чемальском районе Республике Алтай одним из мест, куда съездили бы отдохнуть на майские праздники в тишине и спокойствии, выяснил сервис бронирования жилья Tvil.ru . В список не вошли крупные города.

Алтайское село, которое расположено на левом берегу Катуни, замыкает десятку небольших городов и поселков для путешествий на майские праздники.

Лидером стал поселок Дедеркой в Краснодарском крае с весьма демократичной ценой — в среднем 1,3 тыс. рублей за ночь.

В Аскате провести ночь в среднем обойдется 1,8 тыс. рублей.

ТОП-10 спокойных мест для путешествий на майские праздники в 2022 году:

Дедеркой — 1300 ₽ / 4 ночи *

Гагра — 1000 ₽ / 12 ночей

Домодедово — 1700 ₽ / 1 ночь

Андреаполь — 3600 ₽ / 5 ночей

Багратионовск — 2650 ₽ / 4 ночи

Мисхор — 1000 ₽ / 7,5 ночи

Ильинский — 2490 ₽ / 2 ночи

Абзаково — 1600 ₽ / 3,5 ночи

Выборг — 2000 ₽ / 1 ночь

Аскат — 1800 ₽ / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха

А ранее Горы Алтая обогнали Камчатку, Питер, Крым и еще множество локаций по популярности у российских туристов.