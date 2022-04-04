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Туризм

Недешевая алтайская глубинка привлекает туристов на майские праздники

Россияне выбрали село Аскат в Чемальском районе Республике Алтай одним из мест, куда съездили бы отдохнуть на майские праздники в тишине и спокойствии, выяснил сервис бронирования жилья Tvil.ru. В список не вошли крупные города.

Аскат.
Аскат.
altai-republic.ru

Алтайское село, которое расположено на левом берегу Катуни, замыкает десятку небольших городов и поселков для путешествий на майские праздники.

Лидером стал поселок Дедеркой в Краснодарском крае с весьма демократичной ценой — в среднем 1,3 тыс. рублей за ночь.

В Аскате провести ночь в среднем обойдется 1,8 тыс. рублей.

ТОП-10 спокойных мест для путешествий на майские праздники в 2022 году:

  • Дедеркой — 1300 ₽ / 4 ночи *
  • Гагра — 1000 ₽ / 12 ночей
  • Домодедово — 1700 ₽ / 1 ночь
  • Андреаполь — 3600 ₽ / 5 ночей
  • Багратионовск — 2650 ₽ / 4 ночи
  • Мисхор — 1000 ₽ / 7,5 ночи
  • Ильинский — 2490 ₽ / 2 ночи
  • Абзаково — 1600 ₽ / 3,5 ночи
  • Выборг — 2000 ₽ / 1 ночь
  • Аскат — 1800 ₽ / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха

А ранее Горы Алтая обогнали Камчатку, Питер, Крым и еще множество локаций по популярности у российских туристов.

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