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Туризм

Ни с места: стало известно, как россияне будут летать до конца пандемии

Росавиация составила указания о поэтапном возобновлении пассажирских авиаперевозок, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект документа.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Сообщается, что на первом этапе попасть на борт самолета смогут только пассажиры в защитных масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты нельзя будет снимать в течение всего полета. Верхнюю одежду нужно будет упаковывать и убирать на полку для ручной клади.

Кроме того, Росавиация предлагает запретить перемещения по салону во время полета. Исключение — посещение туалета. Бортпроводника можно будет вызвать только в экстренных случаях: при угрозе безопасности полета или жизни и здоровью людей.

Также известно, что рассаживать людей в лайнере будут таким образом, чтобы между ними оставалось свободное кресло (в шахматном порядке).

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