Ни с места: стало известно, как россияне будут летать до конца пандемии

Сообщается, что на первом этапе попасть на борт самолета смогут только пассажиры в защитных масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты нельзя будет снимать в течение всего полета. Верхнюю одежду нужно будет упаковывать и убирать на полку для ручной клади.

Кроме того, Росавиация предлагает запретить перемещения по салону во время полета. Исключение — посещение туалета. Бортпроводника можно будет вызвать только в экстренных случаях: при угрозе безопасности полета или жизни и здоровью людей.

Также известно, что рассаживать людей в лайнере будут таким образом, чтобы между ними оставалось свободное кресло (в шахматном порядке).