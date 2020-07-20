Nordwind запустила прямые авиарейсы в Горный Алтай из Санкт-Петербурга

Сообщается, что полеты будут осуществлять два раза в неделю — по средам и воскресеньям.
Кроме того, этот же перевозчик с 16 июля открыл полеты в Москву, пассажиры будут летать на самолетах Boeing-737 вместимостью 189 человек пять раз в неделю. Прямое авиасообщение между Горно-Алтайском и столицей организовала авиакомпания «Уральские авиалинии» — первый регулярный рейс состоялся 1 июля.
Ранее стало известно, что загрузка первых рейсов Nordwind Санкт-Петербург-Горно-Алтайск приблизилась к 90%. Туристы раскупили даже VIP-туры на Алтай за 80 тысяч рублей в сутки