Новый глава Калининграда получил мощный заряд позитивной энергии на Алтае

Жители Калининграда знакомятся с новым главой. Как оказалось, Евгений Любивый предпочитает отдыхать на родине и летом ездил в отпуск на Алтай, узнало ИА «Русский Запад» .

«Хороший активный отдых — залог эффективной работы. Короткое путешествие на Алтай подарило незабываемые впечатления и мощный заряд позитивной энергии. Вперед к трудовым свершениям и повседневной работе, чтобы по настоящему убедиться», — писал Любивый о своем отпуске.

Судя по дате публикации отпускных снимков, на Алтай он ездил в августе. Примерно в это же время там отдыхал и вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов.

Тогда журналисты посчитали, что авиабилеты из Калининграда и обратно — более 50 тыс. рублей, а дней рафтинга, которым увлекся чиновник, еще 21 тыс. рублей.

Ранее телеведущая Юлия Барановская рассказала об отдыхе в Горном Алтае и поблагодарила регион за гостеприимство и красоту природы.