9 октября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Новый глава Калининграда получил мощный заряд позитивной энергии на Алтае

Жители Калининграда знакомятся с новым главой. Как оказалось, Евгений Любивый предпочитает отдыхать на родине и летом ездил в отпуск на Алтай, узнало ИА «Русский Запад».

Глава Калининграда Евгений Любивый.
Глава Калининграда Евгений Любивый.
instagram.com/edlubiviy

«Хороший активный отдых — залог эффективной работы. Короткое путешествие на Алтай подарило незабываемые впечатления и мощный заряд позитивной энергии. Вперед к трудовым свершениям и повседневной работе, чтобы по настоящему убедиться», — писал Любивый о своем отпуске.

Судя по дате публикации отпускных снимков, на Алтай он ездил в августе. Примерно в это же время там отдыхал и вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов.

Тогда журналисты посчитали, что авиабилеты из Калининграда и обратно — более 50 тыс. рублей, а дней рафтинга, которым увлекся чиновник, еще 21 тыс. рублей.

Ранее телеведущая Юлия Барановская рассказала об отдыхе в Горном Алтае и поблагодарила регион за гостеприимство и красоту природы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость