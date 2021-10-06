Юлия Барановская спустя два месяца вернулась на Алтай и наелась на ночь жареной картошки с грибами

Телеведущая Юлия Барановская рассказала в своем Instagram об отдыхе в Горном Алтае и поблагодарила регион за гостеприимство и красоту природы.

Напомним, в июле 2021 года Барановская посетила Алтай вместе с детьми и увидела Каракольские озера, где поразилась невероятными кедрами и камушками на дне.

Спустя два месяца, в сентябре, телеведущая вернулась в горы, где, судя по нескольким ее публикация в соцсети, отлично провела время.

«Я в Горном Алтае. Обожаю вас. Спасибо за смех до слез, за совместное поедание жареной картошки с грибами на ночь, за разговоры у костра, за легкость и мудрость одновременно, за отношение и за то, что вы есть», — написала Барановская.

«Каждая поездка в Горный Алтай — это целая маленькая жизнь», — отметила телеведущая.

Барановская «с любовью и огромной благодарностью» обратилась к Горному Алтаю, где «прекрасно в любое время года».

Кстати, Барановская часто отдыхает на Алтае. Например, в июле 2020 года она посетила регион вместе с детьми и нашла «чуть-чуть червивый гриб».

Ранее в Горном Алтае побывала телеведущая Регина Тодоренко, которая «нарыдалась» на Катуни после ЧП с рафтом.