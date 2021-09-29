Регина Тодоренко «нарыдалась» на Катуни после ЧП с рафтом

«Нарыдалась я на реке Катунь. Во время сплава наш рафт перевернулся при прохождении порога», — поделилась она.
По словам ведущей, за много лет путешествий по миру она давно перестала чего-либо бояться, но на Алтае начала чувствовать себя «совсем по-другому».
«Не просто так эти земли называют священными», — заключила девушка и поблагодарила свою команду за поддержку.
Как уже писал altapress.ru, команда «Орла и Решки» телеканала «Пятница» в мае снимала выпуск в Республике Алтай. Выпуск опубликовали в сентябре.