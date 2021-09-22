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Туризм

«Настоящая экзотика»: новый выпуск «Орла и решки» об Алтае опубликовали в сети

Команда «Орла и Решки» телеканала «Пятница» в мае снимала выпуск в Республике Алтай. Ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез побывали на Манжероке, у шаманов и сплавились по Катуни.

Тодоренко и Родригез на Алтае.
Тодоренко и Родригез на Алтае.
скриншот выпуска "Орел и решка"

Выпуск опубликовал YouTube-канал телеканала 19 сентября. Родригезу выпала золотая карта, а Тодоренко с рюкзаком отправилась на автобус, восхищаясь видами и воздухом Горно-Алтайска.

«Для человека, который приехал из каменных джунглей, Горно-Алтайск — это настоящая экзотика», — говорит девушка.

После рассказов о том, что Алтай — это место силы, ведущая напомнила: не стоит путать Алтайский край и Республику Алтай.

Соведущий Тодоренко отправился на завтрак в роскошный отель Altay Resort, где попробовал шарики из теста с еловым вареньем, ячменную кашу, сыры и десерт из талкана с медовой вишней.

Ведущие успели приобщиться к местной культуре и заняться экстремальными приключениями.

«Орел и решка» о Горном Алтае уже выходила в августе 2018 году. Сюда приезжала Мария Горбань и Клава Кока. Горбань и Мария Миногарова были в Алтайском крае в 2019 году.

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