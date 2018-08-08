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9 августа
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Ванна из крови оленя и мумия принцессы: вышел выпуск программы «Орел и решка», снятый на Алтае

Во вторник, 7 августа, вышел выпуск программы «Орел и Решка», посвященный Республике Алтай. Ролик разместили на сайте канала «Пятница».

Кадр из программы "Орел и решка".
Кадр из программы "Орел и решка".
Скриншот с видео с rutube.ru, orel-i-reshka.friday.ru

Altapress.ru писал, что в начале июня в Республике Алтай закончились съемки трэвел-шоу «Орел и Решка». Ведущие Мария Горбань и Клава Кока успели побывать в разных местах региона.

Мария получила золотую карту и полетала на вертолете, побывала на горе Белуха, а также приняла ванну из крови оленя. Клава с сотней долларов побывала в Горно-Алтайске, увидела мумию принцессы в музее Анохина и прогулялась по селу Чемал, сказано на сайте канала «Пятница».

Напомним, ведущие и операторы программы во время съемок часто размещали фотографии в Instagram.

Новый сезон тревел-шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница» посвящен путешествиям по России. В спецсезоне зрителям покажут Байкал, Кавказ, Чукотку, Калининград, «Золотое кольцо» и Алтай.

Altapress.ru писал, что в конце июля на Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Горном Алтае.

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