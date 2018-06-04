Ведущих "Орла и решки" сфотографировали в экстремальных ситуациях в горах Алтая

Мария Горбань слетала на ледник в Горном Алтае. Фото: опубликовано www.instagram.com/altai_avia. Клава Кока в Горном Алтае. Фото: www.instagram.com/klavacoca. Мария Горбань слетала на ледник в Горном Алтае. Фото: опубликовано www.instagram.com/altai_avia. Мария Горбань слетала на ледник в Горном Алтае. Фото: опубликовано www.instagram.com/altai_avia. Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha. Клава Кока в Горном Алтае. Фото: www.instagram.com/klavacoca. Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha. Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha. Клава Кока в Горном Алтае. Фото: www.instagram.com/klavacoca. Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha. Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha. Клава Кока на Алтае. Фото: instagram.com/oleg.avilov/. Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha.

Клава погоняла на мотоцикле, а звезда телесериала "Кухня" слетала на вертолете авиакомпании "АлтайАвиа" на ледник.

Впрочем, Клава Кока тоже выложила в сеть снимок, где она сидит за штурвалом вертолета (см. фотогалерею) и записала поздравление с 5-летием "Орла и решки" на фоне алтайских гор.

Публикация от КЛАВА КОКА (@klavacoca) 1 Июн 2018 в 5:02 PDT

См. также историю о том, чем занимались ведущие "Орла и решки" на Алтае.