Ведущих "Орла и решки" сфотографировали в экстремальных ситуациях в горах Алтая

На прошедшей неделе ведущие программы "орел и решка (телеканал "Пятница") Мария Горбань и Клава Кока вели съемку в Горном Алтае. Во время путешествия девушки побывали в различных экстремальных ситуациях, о чем рассказали (и показали снимки) у себя на страницах в Instagram.
Клава погоняла на мотоцикле, а звезда телесериала "Кухня" слетала на вертолете авиакомпании "АлтайАвиа" на ледник.
Впрочем, Клава Кока тоже выложила в сеть снимок, где она сидит за штурвалом вертолета (см. фотогалерею) и записала поздравление с 5-летием "Орла и решки" на фоне алтайских гор.
См. также историю о том, чем занимались ведущие "Орла и решки" на Алтае.
Стоп, снято🎬 Алтай, спасибо! А мы полетели дальше✌🏻/ It’s a wrap 🎬 Thanks, Altay! #олегавилов #olegavilov #теперьимоиприключения #yourshotphotographer #travel #natgeotravel #altay #алтай #стопснято #клавакока #машагорбань #орелирешка #orelireshka #nature #wildnature #canonphotography #canon #eos5dmk4 #photography #горы
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