Ведущих "Орла и решки" сфотографировали в экстремальных ситуациях в горах Алтая

Сегодня, 13:20.
Туризм

На прошедшей неделе ведущие программы "орел и решка (телеканал "Пятница") Мария Горбань и Клава Кока вели съемку в Горном Алтае. Во время  путешествия девушки побывали в различных экстремальных ситуациях, о чем рассказали (и показали снимки) у себя на страницах в Instagram.

Мария Горбань слетала на ледник в Горном Алтае. Фото: опубликовано www.instagram.com/altai_avia.
Клава Кока в Горном Алтае. Фото: www.instagram.com/klavacoca.
Мария Горбань слетала на ледник в Горном Алтае. Фото: опубликовано www.instagram.com/altai_avia.
Мария Горбань слетала на ледник в Горном Алтае. Фото: опубликовано www.instagram.com/altai_avia.
Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha.
Клава Кока в Горном Алтае. Фото: www.instagram.com/klavacoca.
Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha.
Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha.
Клава Кока в Горном Алтае. Фото: www.instagram.com/klavacoca.
Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha.
Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha.
Клава Кока на Алтае. Фото: instagram.com/oleg.avilov/.
Мария Горбань путешествует по Горному Алтаю. Фото: www.instagram.com/gorban_masha.

Клава погоняла на мотоцикле, а звезда телесериала "Кухня" слетала на вертолете авиакомпании "АлтайАвиа" на ледник.

Впрочем, Клава Кока тоже выложила в сеть снимок, где она сидит за штурвалом вертолета (см. фотогалерею) и записала поздравление с 5-летием "Орла и решки" на фоне алтайских гор.

См. также историю о том, чем занимались ведущие "Орла и решки" на Алтае.

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