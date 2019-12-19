Зрелищные полеты, опасные сплавы и не только: выпуск «Орла и Решки» об Алтайском крае вышел в эфир

Золотую карту получила ведущая Мария Миногарова. Она отправилась в гости к скульптору-ювелиру Владимиру Войчишину, сделала съедобную купюру в музее шоколада, а также встретила закат на горе Чертов палец и полетала на воздушном шаре.
Сто долларов достались Марии Горбань. Ведущая посетила курорт Белокуриха, поднялась на гору Церковку, познакомится с единственной в Сибири девушкой-кузнецом Анной Белецкой. Также звезда узнала о культуре и традициях кумандинцев, сходила на пчелиную ферму и занялась рафтингом.
Напомним, в августе вышел выпуск программы «Орел и Решка» о Республике Алтай. Как уже сообщал altapress.ru, в этой передаче зрители увидели, как Мария Горбань полетела на вертолете в горы и расслабилась в пантовой ванной. А ее соведущая Клава Кока посетила музей, где храниться мумия принцессы Укока.