Принцесса Укока: 5 важных вопросов о самой знаменитой и мистической алтайской мумии

31 июля 1993 года во время раскопок кургана на плато Укок обнаружили мумию женщины. Впоследствии ее прозвали принцессой Кадын, «Белой госпожой» и алтайской принцессой. В годовщину находки altapress.ru отвечает на самые важные вопросы о том, кто такая принцесса Укока и какие мистические силы (и почему) ей приписывают.

Кто такая принцесса Укока?

Археологи нашли знаменитую алтайскую мумию в разграбленном одиноком кургане на плоскогорье Укок. Под разоренной могилой ученые обнаружили еще одно захоронение: под бревенчатым перекрытием находился деревянный саркофаг, останки шести лошадей и домашняя утварь, пишет «Моя планета».

В саркофаге под слоем льда нашли мумифицированные останки забальзамированной 25-летней девушки. Она была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, на голове был парик и головной убор. На левой руке мумии — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.

Впоследствии исследователи выяснили, что молодая женщина умерла от рака груди примерно 2,5 тысячи лет назад.

В Германии воссоздали облик современницы знаменитой принцессы Кадын. praeparator. ch

Правда ли , что знаменитая мумия — принцесса?

Вячеслав Молодин, академик РАН, считает, что знаменитую алтайскую мумию не следует называть «принцессой», пишет сайт «Алтай туристический». По мнению исследователя, девушка принадлежала к среднему слою пазырыкского общества.

Ученые предполагают, что женщина была либо шаманкой, либо служительницей культа.

В Германии воссоздали облик современницы знаменитой принцессы Кадын. praeparator. ch

Принцесса Укока была прародительницей алтайцев?

При помощи реконструкции антропологи смогли в 1995 году воссоздать лицо женщины, сообщает «Моя планета». Ученые уверены: она — представитель европеоидной расы. Эти выводы подтвердили и исследования ДНК. Директор новосибирского музея археологии и этнографии СО РАН Ирина Сальникова уверена, что Белая госпожа не могла быть прародительницей алтайцев, пишет РИА Новости.

Принцесса Укока. Фестиваль авторской куклы на Алтае. Татьяна Сажаева.

Проклятие мумии: какие катаклизмы связывают с гневом Белой госпожи?

Издание «Эксперт» уточняет, что раскопки на плато Укок проводились давно: они начались в советский период (еще до образования Республики Алтай), а первые мумии начали извлекать в середине XX века. Мумию Белой госпожи исследовали в Новосибирске, в Институте археологии и этнографии СО РАН.

В 2003 году в Кош-Агачском районе произошло разрушительное землетрясение: это связали с отсутствием на Алтае мумии «прародительницы». Согласно данным статьи, опубликованной на сайте magazines.russ.ru, рост самоубийств в Республике Алтай также пытались объяснить гневом алтайской принцессы.

Затем идею возвращения принцессы Укока поддержало правительство Республики. Кроме того, по данным rabkor.ru лозунг использовали в предвыборных гонках местные кандидаты на политические посты.

В 2012 году мумию в бронированном саркофаге на вертолете перевезли в Горный Алтай в национальный музей имени Анохина, сообщает РИА Новости.

«Московский комсомолец» пишет, что в 2014 году началась кампания по сбору подписей за погребение мумии. Шаман Акай Кине (Сергей Кыныев) рассказал журналистам, что захоронении алтайской принцессы благотворно повлияет не только на жителей Республики Алтай:

От того, что прах принцессы не предан земле, случаются беды. Если человек нарушает гармонию с природой и духами предков, то возникают все эти катаклизмы. Если прах будет предан земле, это, конечно, отразится и на ситуации в Украине. Это напрямую связано.

Плато Укок. greenpeace.org

Почему легенда о гневе алтайской принцессы стала такой популярной?

Важную роль в популяризации истории о гневе мумии сыграл документальный фильм «Месть алтайской принцессы», посвященный раскопкам на плато Укок. В 2006 году в журнале «Сибирские огни» вышла критическая статья об этом фильме (текст можно найти на сайте magazines.russ.ru).

Автор статьи сообщает, что он был участником раскопок, в ходе которых нашли мумию принцессы Укока. Он рассказал, что создатели фильма исказили много фактов так, как им было нужно. Например, придумали свидетельства несуществующих участников экспедиции и якобы найденные при раскопках алмазные шпильки.

В статье говорится, что создатели фильма представили вышеупомянутого Сергея Кыныева как историка, который заявил:

Задолго до открытия Полосьмак наши шаманы предсказали, что произойдет открытие, и нужно было предупредить, что после этого начнутся катаклизмы. На Алтае действуют другие законы, те, что рациональному объяснению не подлежат.

Фильм показывали по Первому каналу.