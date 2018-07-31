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Принцесса Укока: 5 важных вопросов о самой знаменитой и мистической алтайской мумии

31 июля 1993 года во время раскопок кургана на плато Укок обнаружили мумию женщины. Впоследствии ее прозвали принцессой Кадын, «Белой госпожой» и алтайской принцессой. В годовщину находки altapress.ru отвечает на самые важные вопросы о том, кто такая принцесса Укока и какие мистические силы (и почему) ей приписывают.

Мумия "принцессы Укока" Ак-Кадын.
Мумия "принцессы Укока" Ак-Кадын.
wikimedia.org

Кто такая принцесса Укока?

Археологи нашли знаменитую алтайскую мумию в разграбленном одиноком кургане на плоскогорье Укок. Под разоренной могилой ученые обнаружили еще одно захоронение: под бревенчатым перекрытием находился деревянный саркофаг, останки шести лошадей и домашняя утварь, пишет «Моя планета».

В саркофаге под слоем льда нашли мумифицированные останки забальзамированной 25-летней девушки. Она была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, на голове был парик и головной убор. На левой руке мумии — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.

Впоследствии исследователи выяснили, что молодая женщина умерла от рака груди примерно 2,5 тысячи лет назад.

В Германии воссоздали облик современницы знаменитой принцессы Кадын.
В Германии воссоздали облик современницы знаменитой принцессы Кадын.
praeparator. ch

Правда ли, что знаменитая мумия — принцесса?

Вячеслав Молодин, академик РАН, считает, что знаменитую алтайскую мумию не следует называть «принцессой», пишет сайт «Алтай туристический». По мнению исследователя, девушка принадлежала к среднему слою пазырыкского общества.

Ученые предполагают, что женщина была либо шаманкой, либо служительницей культа.

В Германии воссоздали облик современницы знаменитой принцессы Кадын.
В Германии воссоздали облик современницы знаменитой принцессы Кадын.
praeparator. ch

Принцесса Укока была прародительницей алтайцев?

При помощи реконструкции антропологи смогли в 1995 году воссоздать лицо женщины, сообщает «Моя планета». Ученые уверены: она — представитель европеоидной расы. Эти выводы подтвердили и исследования ДНК. Директор новосибирского музея археологии и этнографии СО РАН Ирина Сальникова уверена, что Белая госпожа не могла быть прародительницей алтайцев, пишет РИА Новости.

Принцесса Укока. Фестиваль авторской куклы на Алтае.
Принцесса Укока. Фестиваль авторской куклы на Алтае.
Татьяна Сажаева.

Проклятие мумии: какие катаклизмы связывают с гневом Белой госпожи?

Издание «Эксперт» уточняет, что раскопки на плато Укок проводились давно: они начались в советский период (еще до образования Республики Алтай), а первые мумии начали извлекать в середине XX века. Мумию Белой госпожи исследовали в Новосибирске, в Институте археологии и этнографии СО РАН.

В 2003 году в Кош-Агачском районе произошло разрушительное землетрясение: это связали с отсутствием на Алтае мумии «прародительницы». Согласно данным статьи, опубликованной на сайте magazines.russ.ru, рост самоубийств в Республике Алтай также пытались объяснить гневом алтайской принцессы.

Затем идею возвращения принцессы Укока поддержало правительство Республики. Кроме того, по данным rabkor.ru лозунг использовали в предвыборных гонках местные кандидаты на политические посты.

В 2012 году мумию в бронированном саркофаге на вертолете перевезли в Горный Алтай в национальный музей имени Анохина, сообщает РИА Новости.

«Московский комсомолец» пишет, что в 2014 году началась кампания по сбору подписей за погребение мумии. Шаман Акай Кине (Сергей Кыныев) рассказал журналистам, что захоронении алтайской принцессы благотворно повлияет не только на жителей Республики Алтай:

От того, что прах принцессы не предан земле, случаются беды. Если человек нарушает гармонию с природой и духами предков, то возникают все эти катаклизмы. Если прах будет предан земле, это, конечно, отразится и на ситуации в Украине. Это напрямую связано.

Плато Укок.
Плато Укок.
greenpeace.org

Почему легенда о гневе алтайской принцессы стала такой популярной?

Важную роль в популяризации истории о гневе мумии сыграл документальный фильм «Месть алтайской принцессы», посвященный раскопкам на плато Укок. В 2006 году в журнале «Сибирские огни» вышла критическая статья об этом фильме (текст можно найти на сайте magazines.russ.ru).

Автор статьи сообщает, что он был участником раскопок, в ходе которых нашли мумию принцессы Укока. Он рассказал, что создатели фильма исказили много фактов так, как им было нужно. Например, придумали свидетельства несуществующих участников экспедиции и якобы найденные при раскопках алмазные шпильки.

В статье говорится, что создатели фильма представили вышеупомянутого Сергея Кыныева как историка, который заявил:

Задолго до открытия Полосьмак наши шаманы предсказали, что произойдет открытие, и нужно было предупредить, что после этого начнутся катаклизмы. На Алтае действуют другие законы, те, что рациональному объяснению не подлежат.

Фильм показывали по Первому каналу.

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