Новый инвестор строит в «Белокурихе-2» круглогодичный туркомплекс

Туркомплекс «Горный аптекарь» рассчитан на 25 человек. Инвестор начал работу в июле 2018 года и уже построил первый этаж. Здание находится рядом с комплексом «Андреевская слобода», который запустили еще в 2017-м году.
Геннадий Тырышкин,
директор компании «АспектСтрой» (Белокуриха):
«Белокуриха-2» — это прекрасное место для малоэтажной застройки. Поначалу, мы думали, что здесь будут возводить многоэтажки. Однако познакомившись с проектом, поняли, что прекрасно вписываемся в его концепцию.
По словам предпринимателя, в успехе предприятия сомневаться не приходится, потому что государство и якорный инвестор уже вложили в проект «Белокурихи-2» немалые деньги.
Объем инвестиций проекта не разглашается.
По данным «Курорта Белокурихи», интерес к строительству объектов в «Белокуриха-2» проявляют крупные производители напитков. На 2018 год в «Белокурихе-2» числятся более десяти резидентов.
Ранее altapress.ru писал, что первые туристы на строящемся курорте смогут остановится весной 2019 года. Бийский инвестор уже построил гостиничный комплекс премиум-класса. На территории «Белокурихи-2» также есть биатлонный комплекс, ресторан, историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», в ноябре запустят горнолыжный комплекс.