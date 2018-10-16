Новый инвестор строит в «Белокурихе-2» круглогодичный туркомплекс

Новый инвестор к 2020 году построит на территории «Белокурихи-2» круглогодичный гостиничный комплекс с баней и зоной барбекю, рассказали в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха».

Туркомплекс «Горный аптекарь» рассчитан на 25 человек. Инвестор начал работу в июле 2018 года и уже построил первый этаж. Здание находится рядом с комплексом «Андреевская слобода», который запустили еще в 2017-м году.

Геннадий Тырышкин,

директор компании «АспектСтрой» ( Белокуриха):

«Белокуриха-2» — это прекрасное место для малоэтажной застройки. Поначалу, мы думали, что здесь будут возводить многоэтажки. Однако познакомившись с проектом, поняли, что прекрасно вписываемся в его концепцию.

Инвестор строит туркомплекс в «Белокурихе-2». Пресс-служба компании «Курорт Белокуриха».

По словам предпринимателя, в успехе предприятия сомневаться не приходится, потому что государство и якорный инвестор уже вложили в проект «Белокурихи-2» немалые деньги.

Объем инвестиций проекта не разглашается.

По данным «Курорта Белокурихи», интерес к строительству объектов в «Белокуриха-2» проявляют крупные производители напитков. На 2018 год в «Белокурихе-2» числятся более десяти резидентов.

Ранее altapress.ru писал, что первые туристы на строящемся курорте смогут остановится весной 2019 года. Бийский инвестор уже построил гостиничный комплекс премиум-класса. На территории «Белокурихи-2» также есть биатлонный комплекс, ресторан, историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», в ноябре запустят горнолыжный комплекс.