Новогодний Барнаул увидели 16 тысяч туристов

Учитывались гости праздничных площадок, экскурсий по историческому центру, новогодних спектаклей, резиденции Деда Мороза, аквапарка, зоопарка и торгово-развлекательных центров.
Впервые по рекомендации совета по развитию туризма в новогодние праздники работали музеи города. Их посетило более 2 тысяч гостей и около 4 тысяч барнаульцев.
Особой популярностью пользовался новый «Музей шоколадного мастерства». В нем побывало 1800 человек.
Также наплыв гостей был на лыжных базах в ленточном бору и на трассе Здоровья.