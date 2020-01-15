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Туризм

Новогодний Барнаул увидели 16 тысяч туристов

В новогодние праздники Барнаул посетили 16 тысяч туристов, посчитали в отделе по развитию туризма администрации города.

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
Анна Зайкова. "Алтапресс"

Учитывались гости праздничных площадок, экскурсий по историческому центру, новогодних спектаклей, резиденции Деда Мороза, аквапарка, зоопарка и торгово-развлекательных центров.

Впервые по рекомендации совета по развитию туризма в новогодние праздники работали музеи города. Их посетило более 2 тысяч гостей и около 4 тысяч барнаульцев.

Особой популярностью пользовался новый «Музей шоколадного мастерства». В нем побывало 1800 человек.

Также наплыв гостей был на лыжных базах в ленточном бору и на трассе Здоровья.

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