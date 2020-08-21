Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

Новосибирский аэропорт возобновляет международные рейсы

Россия возобновляет международные авиарейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. Об этом сообщает Росавиация.

Споттинг в барнаульском аэропорту.
Споттинг в барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

«В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, до 20 августа международные полеты можно было проводить только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько потеряла российская сфера туризма из-за закрытия границ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость