Новосибирский аэропорт возобновляет международные рейсы

«В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, до 20 августа международные полеты можно было проводить только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько потеряла российская сфера туризма из-за закрытия границ.