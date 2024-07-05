Нужен имиджмейкер. Директор Барнаульского зоопарка снял фильм о родном городе и рассказал, как привлечь туристов

Уроженец Змеиногорска, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, исполнил свою мечту и выпустил небольшой фильм об историческом богатстве родного города. Он рассказал altapress.ru чего не хватает Змеиногорску, чтобы вновь прославить его на всю страну и привлечь туда больше туристов.

О чем картина

14-минутный фильм называется «Змеиногорск - сокровища подземного города».

Он рассказывает о зарождении Змеиногорска, а также горного дела на Алтае. И показывает, насколько важным был этот город для Российской империи. Картину снимали в том числе для того, чтобы этим уголком заинтересовались туристы.

В кадре – природа зеленого города и исторические локации: место, где проходила первая конно-рельсовая железная дорога, уникальная плотина, гора, где добывали серебро для имперской казны.

В создании фильма участвовали краеведы и специалисты местного музея. Открывает его небольшой отрывок о воспоминаниях и отношении самого Сергея Писарева к Змеиногорску:

«Для нас самое любопытное было – что там за шахты в Змеиной горе? Боялись, но все равно лезли туда, потому что интересно. Благодарен Змеиногорску за то, что я впитал здесь любовь к Алтаю, России. Он – часть истории».

Детские фотографии Сергея Писарева. Скриншоты фильма «Змеиногорск - сокровища подземного города». Детские фотографии Сергея Писарева. Скриншоты фильма «Змеиногорск - сокровища подземного города».

Фильм - не единственный проект Сергея Писарева, связанный с родным городом и историей семьи. Он выпустил книгу «Змеиногорский суповар» с рецептами полезных и вкусных алтайских блюд, а также мемуары «Родился я в Змеиногорске» с подзаголовком «А где это? На Алтае».

Город, который знали императоры

О том, чтобы в Змеиногорск приезжали туристы, Сергей Писарев мечтает всю жизнь. Он думал об этом вместе с друзьями еще в юности. Они тогда еще понимали, что привлечь больше людей позволило бы железнодорожное сообщение.

«В мои детские годы за 45 км от нас, на станцию Третьяково в Третьяковском районе приходили поезда «Алма-Ата-Лениногорск», «Бийск-Лениногорск», «Москва-Лениногорск», - вспоминает собеседник. - К каждому приезжал автобус и увозил в Змеиногорск. Говорили, что дотянут железную дорогу, но, к сожалению, не случилось. В 1980-е предприятия стали закрываться, и городок превратился в то, во что превратился».

Змеиногорск. Скриншоты фильма «Змеиногорск - сокровища подземного города».

Несмотря на перенесенный кризис, у Змеиногорска все еще огромный туристический потенциал, уверен Сергей Писарев. Сохранились интересные исторические объекты: центральная площадь, гора Змеиная, музей истории развития горного производства.

Также здесь много мест отдыха: не выезжая за город, можно покупаться в водоеме у плотины, которую заложил еще горный инженер Козьма Фролов. А за 20 км отсюда - Колыванское озеро и Гилевское водохранилище.

«Слава богу, администрация района это понимает. Но я бы сказал, что Змеиногорску не хватает хорошего имиджмейкера, который мог бы раскрутить этот город на российском уровне. Город, который знали императоры! Это говорит о многом», - подчеркивает собеседник.

Змеиногорск. Скриншоты фильма «Змеиногорск - сокровища подземного города».

Раскрутить Змеиногорск

Чтобы люди приезжали, нужно не только много работать в социальных сетях, выпускать видеоролики и фильмы, но и прокачивать бренд города «физически». Например, выпуская сувениры и продукцию под брендом «Змеиногорский».

«Если вы приедете в Змеиногорск сейчас, то вы даже открытки с ним не найдете! – говорит Сергей Писарев. – Я неоднократно критиковал и призывал предпринимателей города начать позиционировать его, выпуская продукцию: «Змеиногорское масло», «Змеиногорский мед», сыр – все, чем он всегда славился. Почему мы это не используем? Это то, что можно увести с собой, как гостинцы. Чем больше о нас будут знать, тем больше туда приедет туристов».

Сергей Писарев сам подает пример и дарит своим гостям небольшие вазы, созданные из алтайской яшмы на Колыванском камнерезном заводе.

«Это бренд и символ, наверное, главный сувенир! – сказал он. - Когда мы были с Александром Романенко (председатель АКЗС. – Прим. ред), то говорили, что и АКЗС, и правительство края должны заказать целую партию – все равно же дарим подарки от органов власти друзьям и партнерам из разных регионов России. Мы должны рассказывать о своей истории, и люди заинтересуются».

Сергей Писарев в Змеиногорске. Скриншоты фильма «Змеиногорск - сокровища подземного города».

Также нужно обратить внимание на местный гостиничный бизнес. Туристов есть где размещать, но пока номера могут перенести их в начало XX века, подчеркивает собеседник.

«Все такое разношерстное, дешевые пластиковые мыльницы и прочее. Нужна реновация, чтобы сделать красиво и привлекательно, их нужно научить. На въезде в город построили отель «Голден Хилл» - вот это уже современный уровень – и сервиса тоже», - отметил он.

Идеи оживления

Еще три вещи, которые рекомендует Сергей Писарев, чтобы привлечь туристов:

Змеиногорская международная ярмарка

- Город всегда славился своей ярмаркой – об этом все забыли.

Но мы все еще можем собрать на шикарной ярмарке всех сельхозпроизводителей на юге нашего Алтайского края и пригласить туда еще и предпринимателей из Восточно-Казахстанской области.

Граница рядом, почему мы не налаживаем это сотрудничество? Событие может завоевать интерес покупателей из Казахстана, а наши могут поехать на их ярмарки. Ужасно, что мы совершенно не используем этот потенциал!

Змеиногорск. Скриншоты фильма «Змеиногорск - сокровища подземного города».

Музыкальный фестиваль на горе

– Для меня Змеиная гора – это тайна. Прекрасное место, наполненное историей и загадками.

Я вспоминаю свои путешествия по миру. В бывшей французской колонии Тунисе, африканском государстве, есть город Эль Джем с замечательными развалинами Колизея. Здесь проводят международный музыкальный фестиваль классической музыки. В Сахаре!

Такой мог бы быть и на Змеиной горе. Если организовать крупный музыкальный (или не музыкальный) фестиваль, это было бы здорово.

Сергей Писарев в Змеиногорске. Скриншоты фильма «Змеиногорск - сокровища подземного города».

Влюбить всех в змеиногорские продукты

– О том, что бизнесу нужно использовать бренд, я уже говорил. Я друзьям вожу в Москву змеиногорский мед – они от него в восторге.

К сожалению, местных предпринимателей нужно все время подталкивать к этому неймингу. Они о позиционировании не задумываются, живут в своем маленьком мирке. А нужно думать шире, чтобы в твой родной город приезжало больше людей и чтобы они покупали продукцию, которую ты производишь.

Я переговорил с товарищем, одним барнаульским производителем мороженого, чтобы разработали рецепт моего детства.

Змеиногорск. Скриншоты фильма «Змеиногорск - сокровища подземного города».

Это был сливочный пломбир, которым торговала мама в молодости. Она геолог, но пока училась, была у нее такая подработка.

Вкуснее мороженого я не ел никогда. Из натурального молока, с крупиночками такими масляными, которые остаются, когда его взбиваешь. Это что-то невероятное. Говорят, что самое вкусное мороженое в ГУМе. Ничего подобного – самое вкусное было в Змеиногорске.

Пока думаем, как это дело раскрутить. Уверен, что мы это сделаем.

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