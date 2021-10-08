«Нужен нам берег турецкий». Как популярная у туристов страна принимает потоки отдыхающих в эпоху «короны»

После открытия Турции для туристов миллионы россиян решили: берег турецкий им нужен. Собрали чемоданы и под завязку заполнили самолеты, летящие к морю. «Новости Турции» рапортуют: в сентябре в самой курортной провинции Анталье было 780 тыс. отдыхающих из России — больше, чем в Сочи. Тысячи случаев заражения «короной» в сутки не останавливают — хотя и вносят свои коррективы. Мы побывали в городе Аланья и рассказываем, каков он, отдых в эпоху коронавируса.

Почему именно Турция?

Место отдыха — это, конечно, вопрос личного выбора. Но он не очень-то велик. Мы лишь захотели подарить себе еще немного лета — сибирское очень уж скоротечно. А тут все элементарно. Виза не нужна. Инфраструктура развита.

И турки, пытаясь хоть как-то компенсировать долгий карантин (ведь страна была закрыта с 16 апреля до 21 июня), завлекают скидками, сервисом и улыбками.

Впрочем, как оказалось, скоротечно не только сибирское лето: в сентябре похолодало и в европейской части России. В том числе — на отечественных курортах. И турецкие русскоязычные СМИ, торжествуя, написали: «Холодная погода в России помогает „бархатному“ сезону в Турции».

И вот результат: в сентябре, по данным Travelata.ru, бронирование туров на 50% превысило уровень двухлетней, доковидной давности. Причем 57% от всех бронирований — именно Турция.

Аэропорт в Анталье. news-turk.ru

Сколько это стоит?

Найти бюджетный вариант в отельчике у самого синего моря помогают онлайн-агрегаторы вроде Travelata, Level. Travel или Onlinetours.

Помечаете ваши требования (близость к пляжу, класс отеля) — и вам тут же выдают предложения. Вплоть до самых дешевых для самых непритязательных туристов — ну, типа нас.

Цены зависят от такого количества вводных, что даже привести их не рискну. Знаю парочку-другую туристов, которым покупка «путевки» через такой агрегатор обошлась всего в 900−1000 отечественных рублей за сутки — это за 13 ночей в двухместном номере в Аланье с завтраком и в 100 метрах от пляжа.

Аланья — город в провинции Анталья. Ирина Самахова.

Получилось по 36−37 тысяч рублей с носа вместе с билетами на лоукостер «Победа» и обратно.

За остальное (ужин, экскурсии, номер с балконом и пр.) нетребовательные туристы доплачивали отдельно. Но даже с доплатами отдых оказался довольно экономичным.

Беда в том, что дешевые предложения на сайтах-агрегаторах разбирают, как горячие пирожки. Пока вы пытаетесь понять, хорош ли Wi-Fi в этом конкретном отеле, этот «тур» уже отхватили другие. Словом, надо ловить.

Аланья. Турция. Altapress.ru

Как подготовиться к поездке?

Между тем, еще на стадии бронирования сайт предупреждает: перед полетом надо получить особые коды о вашей, так сказать, санитарной благонадежности.

Насколько они усложняют жизнь? Немного усложняют. Но тут ничего не попишешь: пандемия продолжается, а развивать экономику надо — и вот страны пытаются найти баланс.

Для начала необходимо сдать в России ПЦР-тест на коронавирус — причем не позднее чем за 72 часа до вылета. На справке с результатами должен быть QR-код — его обязательно спросят при регистрации на рейс в России.

Сертификат о вакцинации «Спутником V» сильно облегчает дело — привитым этой вакциной сдавать тесты не надо. Но документик при себе иметь необходимо.

Аланья. Турция. Altapress.ru

Как оформить турецкие коды?

Получив отечественный код, оформляем турецкий — прямо на сайте Минздрава. Ссылку подскажет все тот же сайт-агрегатор или турагенство. С этим все и просто (как дважды два), и одновременно сложно.

Просто — потому что анкета, которую требуется заполнить для получения кода, элементарная, а для особо непонятливых есть разъяснялки в Интернете. Сложно — потому что сайт глючит в пункте «адрес отеля» — так что завершить отправление анкеты удается порой только с пятого раза.

Как бы там ни было — после отправки анкеты вам на почту придет послание на полстранички — это и есть HES. В нем — информация о вас, цифровой и QR-коды. Ну, теперь все, к путешествию мы готовы.

Да, чуть не забыла: запасаемся масками — они точно пригодятся. Кстати, в Турции они продаются в аптеках.

Аланья. Турция. Altapress.ru

Где спрашивают маски и HES-код?

Минздрав Турции предупреждает: HES-код могут проверить в аэропорту и якобы даже не пустят в самолет. Короче, нет кода — нет моря.

На практике турецкие пограничники, сотрудники аэропорта, музеев и т.п. на него вообще не смотрят. Единственное место, где у нас его потребовали в Аланье, был торговый центр «Аланиум».

Там у всех входящих измеряли температуру и сканировали код. Впрочем, это не значит, что можно обойтись без него — кто знает, что произойдет завтра?

Аланья. Турция. Altapress.ru

Маски, как заявили в том же Минздраве Турции, в этой стране все обязаны носить даже на улице, нарушителей оштрафуют аж на 900 лир (или 7−8 тыс. рублей).

Но это оказалось преувеличением — на улице их никто не носит, и полиция на это не обращает внимания. Зато в помещениях носят почти 100% - вежливо, но твердо вас попросят натянуть ее на себя в магазине, аптеке, музее, в фуникулере и т.п.

Кроме того, везде, даже в узком лифте и на пляже, поставлены призывы соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Правда, если на пляже аншлаг — это тоже мало кто соблюдает. Хотя нередко люди стараются не толкаться и держаться подальше друг от друга.

В отеле Аланья. У «подножья» лифта. Altapress.ru

Можно ли все же заразиться «короной» в Турции?

Конечно, можно. ПЦР-тесты ненадежны, так что приехавший турист вполне может быть скрытым носителем заразы.

Да и сами турки, несмотря на успехи в вакцинации (две дозы вакцины получили 73% взрослых), по-прежнему вновь и вновь подхватывают вирус. Число заражений в начале октября — по 30 тыс. в сутки, без малого. Турки сильно подозревают, что причиной распространения заразы являются школьники и намереваются в будущем принять меры.

В целом же турки всячески стараются сделать так, чтобы не испортить туристам впечатление. Они, например, покрыли летними кафе-верандами почти всю Аланью — все же вероятность подхватить вирус на свежем воздухе значительно ниже, чем в помещении. Вечером на таких верандах занят почти каждый столик.

Аланья. Турция. Altapress.ru

Но то, что туристы все же подхватывают зловредную заразу, власти Турции не скрывают. 1 октября СМИ опубликовали официальные данные о заражениях среди туристов в Анталье. С марта 2020 года по середину сентября 2021-го положительный тест на корону выявлен у 2,6% отдохнувших, или почти у 32 тысяч человек.

Очевидно, сюда не входят те, у кого зараза обнаружилась уже по приезду на Родину. Сказать по этому поводу можно только одно: мерами безопасности не стоит пренебрегать даже на отдыхе. По крайней мере мы так и делали.

Что требуют по возвращении?

Надо сказать, что мы не раз слышали о том, что отдыхать в Турции скучно, развлечения местных аниматоров (массовиков-затейников) в отелях, где «все включено», быстро приедаются, а делать больше нечего.

Аланья , в археологическом музее — барельеф римского времени , посвященный вечной дружбе братьев. Ирина Самахова.

Некоторые ругают несъедобный турецкий кофе и навязчивых турков, которые всюду расставили свои «сети» (магазинчики, парикмахерские, рестораны) да так и норовят вытянуть у вас ваши честные грошики — да побольше. Им бы таблетки от жадности.

Но многие, с кем мы беседовали, без труда нашли, чем заняться. Аланья — город старинный и, к тому же, торговый. Там есть что посмотреть — от сельджукских башен до рынков. И есть что купить — турки большие мастера по пошиву модной одежды… И по подделке модных брендов — не хуже, чем китайцы. К тому же проводить время в теплом море особо приятно при мысли, что где-то на Родине уже снег.

Аланья — город в провинции Анталья. Ирина Самахова. Аланья — город в провинции Анталья. Красная башня — сооружение времен турков-сельджуков. Ирина Самахова. Аланья. Турция. Altapress.ru

А вот большинство заведений общепита там — это гибрид «узбечки», пиццерии и «МакДональдса», а иногда и стейкхауса в одном лице. Но тем интереснее найти здесь парочку-другую славных местечек, где подают вкусные блюда с национальной спецификой.

Но так или иначе — отдых заканчивается. И гораздо быстрее, чем хотелось бы. Еще в самолете вас попросят заполнить анкету со своими координатами, которую надо будет отдать служащим в аэропорту (ее, кстати, можно самим заполнить на «госуслугах»).

Если вы не привиты, по прилету придется сдать ПЦР-тест дважды. Иначе вас ждет штраф, и вот тут уж вы, наконец, испортите впечатление от отдыха.

Вакцинированным туристам тоже следует сообщить о своем прибытии на портале госуслуг… Честно говоря, это не сложно и можно сделать по дороге домой. Турки утверждают, что в этом году бархатный сезон будет и в ноябре.

Аланья — город в провинции Анталья. Ирина Самахова.

Туристическая статистика За 9 месяцев 2021 года провинцию Анталья посетило 7 млн туристов. Для сравнения: за 9 месяцев 2020 года — 2,57 млн. В том числе: 2 698 334 отдыхающих на курортах провинции прибыли из России.

1 108 486 — из Украины.

884 827 — из Германии

353 191 — из Польши. В сентябре в Анталье было 780 тыс. туристов из России, в Сочи — 700 тыс. Источник: Новости Турции.

Наташа Турецкая