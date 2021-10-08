«Нужен нам берег турецкий». Как популярная у туристов страна принимает потоки отдыхающих в эпоху «короны»

Почему именно Турция?
Место отдыха — это, конечно, вопрос личного выбора. Но он не очень-то велик. Мы лишь захотели подарить себе еще немного лета — сибирское очень уж скоротечно. А тут все элементарно. Виза не нужна. Инфраструктура развита.
И турки, пытаясь хоть как-то компенсировать долгий карантин (ведь страна была закрыта с 16 апреля до 21 июня), завлекают скидками, сервисом и улыбками.
Впрочем, как оказалось, скоротечно не только сибирское лето: в сентябре похолодало и в европейской части России. В том числе — на отечественных курортах. И турецкие русскоязычные СМИ, торжествуя, написали: «Холодная погода в России помогает „бархатному“ сезону в Турции».
И вот результат: в сентябре, по данным Travelata.ru, бронирование туров на 50% превысило уровень двухлетней, доковидной давности. Причем 57% от всех бронирований — именно Турция.
Сколько это стоит?
Найти бюджетный вариант в отельчике у самого синего моря помогают онлайн-агрегаторы вроде Travelata, Level. Travel или Onlinetours.
Помечаете ваши требования (близость к пляжу, класс отеля) — и вам тут же выдают предложения. Вплоть до самых дешевых для самых непритязательных туристов — ну, типа нас.
Цены зависят от такого количества вводных, что даже привести их не рискну. Знаю парочку-другую туристов, которым покупка «путевки» через такой агрегатор обошлась всего в 900−1000 отечественных рублей за сутки — это за 13 ночей в двухместном номере в Аланье с завтраком и в 100 метрах от пляжа.
Получилось по 36−37 тысяч рублей с носа вместе с билетами на лоукостер «Победа» и обратно.
За остальное (ужин, экскурсии, номер с балконом и пр.) нетребовательные туристы доплачивали отдельно. Но даже с доплатами отдых оказался довольно экономичным.
Беда в том, что дешевые предложения на сайтах-агрегаторах разбирают, как горячие пирожки. Пока вы пытаетесь понять, хорош ли Wi-Fi в этом конкретном отеле, этот «тур» уже отхватили другие. Словом, надо ловить.
Как подготовиться к поездке?
Между тем, еще на стадии бронирования сайт предупреждает: перед полетом надо получить особые коды о вашей, так сказать, санитарной благонадежности.
Насколько они усложняют жизнь? Немного усложняют. Но тут ничего не попишешь: пандемия продолжается, а развивать экономику надо — и вот страны пытаются найти баланс.
Для начала необходимо сдать в России ПЦР-тест на коронавирус — причем не позднее чем за 72 часа до вылета. На справке с результатами должен быть QR-код — его обязательно спросят при регистрации на рейс в России.
Сертификат о вакцинации «Спутником V» сильно облегчает дело — привитым этой вакциной сдавать тесты не надо. Но документик при себе иметь необходимо.
Как оформить турецкие коды?
Получив отечественный код, оформляем турецкий — прямо на сайте Минздрава. Ссылку подскажет все тот же сайт-агрегатор или турагенство. С этим все и просто (как дважды два), и одновременно сложно.
Просто — потому что анкета, которую требуется заполнить для получения кода, элементарная, а для особо непонятливых есть разъяснялки в Интернете. Сложно — потому что сайт глючит в пункте «адрес отеля» — так что завершить отправление анкеты удается порой только с пятого раза.
Как бы там ни было — после отправки анкеты вам на почту придет послание на полстранички — это и есть HES. В нем — информация о вас, цифровой и QR-коды. Ну, теперь все, к путешествию мы готовы.
Да, чуть не забыла: запасаемся масками — они точно пригодятся. Кстати, в Турции они продаются в аптеках.
Где спрашивают маски и HES-код?
Минздрав Турции предупреждает: HES-код могут проверить в аэропорту и якобы даже не пустят в самолет. Короче, нет кода — нет моря.
На практике турецкие пограничники, сотрудники аэропорта, музеев и т.п. на него вообще не смотрят. Единственное место, где у нас его потребовали в Аланье, был торговый центр «Аланиум».
Там у всех входящих измеряли температуру и сканировали код. Впрочем, это не значит, что можно обойтись без него — кто знает, что произойдет завтра?
Маски, как заявили в том же Минздраве Турции, в этой стране все обязаны носить даже на улице, нарушителей оштрафуют аж на 900 лир (или 7−8 тыс. рублей).
Но это оказалось преувеличением — на улице их никто не носит, и полиция на это не обращает внимания. Зато в помещениях носят почти 100% - вежливо, но твердо вас попросят натянуть ее на себя в магазине, аптеке, музее, в фуникулере и т.п.
Кроме того, везде, даже в узком лифте и на пляже, поставлены призывы соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Правда, если на пляже аншлаг — это тоже мало кто соблюдает. Хотя нередко люди стараются не толкаться и держаться подальше друг от друга.
Можно ли все же заразиться «короной» в Турции?
Конечно, можно. ПЦР-тесты ненадежны, так что приехавший турист вполне может быть скрытым носителем заразы.
Да и сами турки, несмотря на успехи в вакцинации (две дозы вакцины получили 73% взрослых), по-прежнему вновь и вновь подхватывают вирус. Число заражений в начале октября — по 30 тыс. в сутки, без малого. Турки сильно подозревают, что причиной распространения заразы являются школьники и намереваются в будущем принять меры.
В целом же турки всячески стараются сделать так, чтобы не испортить туристам впечатление. Они, например, покрыли летними кафе-верандами почти всю Аланью — все же вероятность подхватить вирус на свежем воздухе значительно ниже, чем в помещении. Вечером на таких верандах занят почти каждый столик.
Но то, что туристы все же подхватывают зловредную заразу, власти Турции не скрывают. 1 октября СМИ опубликовали официальные данные о заражениях среди туристов в Анталье. С марта 2020 года по середину сентября 2021-го положительный тест на корону выявлен у 2,6% отдохнувших, или почти у 32 тысяч человек.
Очевидно, сюда не входят те, у кого зараза обнаружилась уже по приезду на Родину. Сказать по этому поводу можно только одно: мерами безопасности не стоит пренебрегать даже на отдыхе. По крайней мере мы так и делали.
Что требуют по возвращении?
Надо сказать, что мы не раз слышали о том, что отдыхать в Турции скучно, развлечения местных аниматоров (массовиков-затейников) в отелях, где «все включено», быстро приедаются, а делать больше нечего.
Некоторые ругают несъедобный турецкий кофе и навязчивых турков, которые всюду расставили свои «сети» (магазинчики, парикмахерские, рестораны) да так и норовят вытянуть у вас ваши честные грошики — да побольше. Им бы таблетки от жадности.
Но многие, с кем мы беседовали, без труда нашли, чем заняться. Аланья — город старинный и, к тому же, торговый. Там есть что посмотреть — от сельджукских башен до рынков. И есть что купить — турки большие мастера по пошиву модной одежды… И по подделке модных брендов — не хуже, чем китайцы. К тому же проводить время в теплом море особо приятно при мысли, что где-то на Родине уже снег.
А вот большинство заведений общепита там — это гибрид «узбечки», пиццерии и «МакДональдса», а иногда и стейкхауса в одном лице. Но тем интереснее найти здесь парочку-другую славных местечек, где подают вкусные блюда с национальной спецификой.
Но так или иначе — отдых заканчивается. И гораздо быстрее, чем хотелось бы. Еще в самолете вас попросят заполнить анкету со своими координатами, которую надо будет отдать служащим в аэропорту (ее, кстати, можно самим заполнить на «госуслугах»).
Если вы не привиты, по прилету придется сдать ПЦР-тест дважды. Иначе вас ждет штраф, и вот тут уж вы, наконец, испортите впечатление от отдыха.
Вакцинированным туристам тоже следует сообщить о своем прибытии на портале госуслуг… Честно говоря, это не сложно и можно сделать по дороге домой. Турки утверждают, что в этом году бархатный сезон будет и в ноябре.
Туристическая статистика
За 9 месяцев 2021 года провинцию Анталья посетило 7 млн туристов. Для сравнения: за 9 месяцев 2020 года — 2,57 млн. В том числе:
- 2 698 334 отдыхающих на курортах провинции прибыли из России.
- 1 108 486 — из Украины.
- 884 827 — из Германии
- 353 191 — из Польши.
В сентябре в Анталье было 780 тыс. туристов из России, в Сочи — 700 тыс.
Источник: Новости Турции.
Наташа Турецкая