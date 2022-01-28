О рисках въезда в Таиланд по новой программе предупредили российских туристов

Эксперты туротрасли предупредили россиян о рисках, связанных с въездом в Таиланд по ставшей недавно доступной для отечественных туристов программе Test & Go, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российские туристы могут въехать в Таиланд по этой программе с 1 февраля — к уже доступным направлениям добавляются Чонбури (Банг-Ламунг, Паттайя, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай) и Трат (Ко Чанг)).

Тем не менее, туроператоры советуют продолжать ездить на отдых по схеме «песочница», так как ее условия для путешественников из России считаются более стабильными.

Также туристам напомнили, что если они заразятся ковидом, решать вопросы с дальнейшим прибыванием в стране и лечением им придется самостоятельно, пишет Lenta.ru.

«В случае, если у самостоятельного туриста обнаружат положительный тест на COVID-19, дальнейшее решение этой ситуации ляжет на его плечи. Мы советуем туристам приобретать туры у туроператоров, тем самым защищая себя в подобных ситуациях», — дали совет специалисты.

Ранее россиянам разъяснили новые правила посещения Таиланда по туристической программе Test & Go, в рамках которой недавно был упрощен въезд в страну для полностью привитых от COVID-19 туристов.