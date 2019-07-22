Около 500 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

«Подтверждаем информацию о задержке рейса в аэропорту Антальи. По информации, полученной от туристической компании „Анекс Тур“, пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, присутствует переводчик. Мы ожидаем технического вопроса данной ситуации. На неисправном самолете желания лететь у пассажиров нет», — сказал представитель российской дипмиссии.
Он добавил, что генконсульство держит ситуацию на контроле.
Это уже второй подобный случай за лето. В конце июня более 300 российских туристов так же сидели в аэропорту турецкого курорта из-за задержки рейса.