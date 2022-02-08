Омикрону вопреки. Куда и за сколько десятков тысяч рублей можно отправиться на отдых из Барнаула и Новосибирска

Altapress.ru расскажет, когда Алтайский край и Турцию свяжет прямой рейс, зачем люди берут путевки во Вьетнам, хотя там обречены почти весь отпуск провести в отеле, а также почему вылеты из Новосибирска в Грецию отдыхающие и турфирмы встречают с восторгом.

Турция

Из теплых стран для прямого вылета из Барнаула пока заявлена только Турция. «Изначально планировалось достаточно много рейсов, но затем произошли значительные перестановки», — рассказывает президент АРАТ Евгения Беспалова.

С 28 апреля по 13 октября раз в неделю будет совершать вылеты Nordwind (туроператор Pegas Touristik). Раз в две недели — с 1 июня по 5 октября — отдыхающих станут отправлять в полет туроператоры Coral Travel и Sunmar на Royal Flight.

Отправиться на турецкий берег можно будет еще одной авиакомпанией. С 4 июня по 22 октября по субботам на самолетах а/к AZUR (туроператоры Anex Tour и TUI). Вылеты будут происходить еженедельно.

«Останутся ли все эти чартерные рейсы, с полной уверенностью нельзя сказать, но из-за своей немногочисленности должны хорошо заполняться», — говорит эксперт.

Аланья. Турция. Altapress.ru

Что касается регулярных вылетов — они пока заявлены только из Новосибирска. S7 будет совершать их каждый вторник и субботу, начиная с 30 апреля.

Турфирмы активно предлагают экскурсионные туры в Стамбул — от трех до семи ночей. Вместе с экскурсиями, перелетом, проживанием в трехзвездочном отеле, входными билетами в музеи и трансфером выходит примерно от 69 тыс. рублей на человека на неделю.

Правила въезда в Турцию

Для вакцинированных «Спутником V» — подтверждающий документ. Для остальных — справка о перенесенном COVID-19 или отрицательный результат либо экспресс-теста на антигены, либо ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. Дети до 12 лет освобождаются от этих требований.

Также необходимо будет заполнить анкету с HES-кодом.

Барнаульцам доступен предзаказ на ПЦР-тест на COVID-19. Лаборатория «Гемотест».

Египет

Что насчет Египта, Евгения Беспалова считает: в ближайшее время вылетов из Барнаула точно не стоит ждать. «Это больше осеннее направление в отличие от Турции. Даже из Новосибирска летом плохо загружаются самолеты. Если и появятся рейсы из Барнаула, то, думаю, не раньше октября», — сообщила эксперт.

Впрочем, на берег Красного моря можно вылететь из Новосибирска и в феврале. Стоимость недельного тура в конце зимы стартует от 51 тыс. рублей на человека. Цена за 11 ночей отдыха в июне — от 76 тыс. рублей.

Правила въезда в Египет

Вам понадобится сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста. Правило не касается детей младше 12 лет.

Греция

Большая радость для любителей Балканского полуострова — впервые с 2019 года из Новосибирска отправятся рейсы в Грецию. Во время пандемии туристы могли вылететь туда только из Москвы и в строго ограниченном количестве. Например, весной 2021 года в Афины могли попасть только 4 тыс. россиян в неделю.

Греция. Фото предоставлено компанией «Авиафлот»

Регулярный рейс S7 будет отправляться по воскресениям в Салоники. Это будет происходить еженедельно с 5 июня по 23 октября.

А с 26 мая по 29 сентября чартерный рейс Royal Flight будет доставлять туристов на Крит — на 10−11 ночей.

«На первые рейсы цена путевки на человека стартует от 45 тыс. рублей — это туры с самыми простенькими отелями. Чем вылет дальше — тем дороже. При этом нужно отметить, что цена на путевки в евро практически не изменилась — отдых в Греции всегда был недешевый», — отмечает Евгения Беспалова.

Правила въезда в Грецию

Как всегда — Шенгенская виза и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который нужно сделать за 72 часа до вылета даже привитым. Дети до 12 лет от этой процедуры освобождаются. По прибытии в Грецию туристов ожидает бесплатное экспресс-тестирование.

Вакцина. ССО.

Также нужно заполнить специальную анкету Pessenger Locator Form (PFL).

Вьетнам и Таиланд

На данный момент туристы могут отправиться во Вьетнам только из Москвы.

Условия въезда жесткие — он разрешен только вакцинированным (можно «Спутником V», «Спутник Лайт» и другие российские препараты не подойдут). После введения второй дозы должно пройти не менее 14 суток. Но и это не освобождает туристов от сдачи ПЦР-теста не более чем за 72 часа до вылета. Еще одна неприятная новость — детям в возрасте от 12 до 18 лет въезд запрещен.

Туристам необходима медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19 на сумму не менее 50 тыс. долларов США. Потребуется установить на смартфон приложение для отслеживания контактов и получения результатов тестов PC-COVID.

Вьетнам. архив группы компаний «Авиафлот»

И напоследок, возможно, самое главное лишение — весь тур нужно находиться только на территории своего отеля. Исключение — организованные выезды от туроператора.

И чтобы жизнь путешественника совсем перестала быть медом, Вьетнам отменил для россиян безвизовый въезда на 14 суток. Теперь нужно оформлять визовое приглашение, которое, впрочем, легко сделать через туроператора.

Для тех, кто готов выдержать эти сложности, барнаульские турфирмы предлагают путевки.

Вьетнам. архив группы компаний «Авиафлот»

Анна Полякова,

руководитель направления в турагентстве «Pegas Touristik»:

— Конечно, Вьетнам не пользуется той популярностью, что была до пандемии. Готовых к такому отдыху не так много, но все-таки есть любители Азии, желающие отправиться именно в эту страну. Стоимость путевки сопоставима с ценами на туры в Доминикану и на Мальдивы. Также мало альтернатив зимой — в Египте прохладно, спасают бассейны, в ОАЭ — в основном только городской отдых, поэтому туристы начинают соглашаться на Вьетнам.

Пакетный тур «Все включено» с перелетом, трансфером, проживанием, питанием и медицинской страховкой на 10 ночей в феврале — от 55 тыс. рублей на человека.

Что касается Таиланда, путевки в турагентстве раскуплены вплоть до марта. Хоть здесь условия въезда не проще: вакцинация, ПЦР-тесты при вылете из России, прилете и на пятый день, которые оплачиваются дополнительно. Зато отменен карантин для привитых «Спутником V», по которому раньше нужно было 10 дней провести на территории отеля.

Стоимость мартовского тура на Пхукет с вылетом из Новосибирска стартует от 90 тыс. рублей на человека за семь ночей. В Паттайю — от 55 тыс. рублей на человека. При этом нужно будет доплатить за ПЦР-тесты, которые, к примеру, во Вьетнаме бесплатны для туристов.

Куа Ван , бухта Халонг , Вьетнам. fishki.net

Куда еще можно отправиться из Новосибирска ОАЭ — тур в марте от 179 тыс. рублей на человека за 7 ночей. Доминиканская республика — тур в марте от 126 тыс. рублей на человека за 10 ночей. Мальдивы — тур в марте от 115 тыс. рублей на человека за 7 ночей. Кипр — тур в мае от 55 тыс. рублей с человека за 7 ночей.

Крым. архив компании «Авианебо»

В Крым из Барнаула

Что касается отечественных курортов, турфирмы предлагают путешествия на июнь от 27 тыс. рублей на 6 ночей с вылетом из Барнаула — самый простенький вариант. Например, чтобы купить тур с отдыхом в ялтинском четырехзвездочном «Интуристе», одному человеку нужно будет заплатить не менее 47 тыс. рублей.