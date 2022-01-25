Здесь жили Демидовы и Ползунов и была убита царская семья. Именем Высоцкого названы небоскреб и улица, а в честь Ельцина построен огромный общественно-культурный центр. Екатеринбург знаменит не только самоцветами, он дышит историей на каждом углу, стоит только прогуляться по центру города. Altapress.ru узнал, чем столица Урала похожа на Барнаул, куда точно нужно сходить и сколько все стоит. Хорошая новость для непривитых — с 20 января в городе отменили QR-коды в общественных местах.

В гости к старшему брату

Екатеринбург можно назвать старшим братом или крестным отцом Барнаула. Сходства вы найдете сразу по прилету в аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова.

Да-да, того самого промышленника, которому своим становлением обязан Барнаул.

Столица Урала тоже изначально была заводским городом — с уральских гор к плотине реки Исеть привозили руду, из нее добывали железо, чугун и медь.

В 1723 году это место для нового железодеятельного завода выбрал Василий Татищев — дату считают днем рождения города, которому дали имя жены императора Петра I Екатерины.

Но не стоит думать, что Татищев запустил первое производство. Оно существовало и раньше: так, с 1705 года металлургические заводы здесь начал строить сподвижник Петра I Никита Демидов — отец Акинфия.

Факт В XVIII веке на Урале выпускали 4/5 всего русского металла. Это было крупнейшее производство во всей Европе. В XIX веке уральский металл считался лучшим в мире — его использовали и для строительства Эйфелевой башни, и для покрытия крыши лондонского Парламента, и для изготовления каркаса американской Статуи Свободы.

В 1807 году Екатеринбург приобрел статус горного города. В 1808 году железодеятельный завод был закрыт, его цеха и оборудование перешли в ведомство Екатеринбургского монетного двора.

От цехов мало что осталось — разве что в музее истории и археологии Урала хранится деревянный брус из плотины Екатеринбургского завода. Там же можно увидеть макет доменного цеха, созданного по старинным чертежам.

В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru

Но остались здания, относящиеся к эпохе металлургического производства. Например, в бывшей Аптеке горного ведомства, построенной в 1821 году, находится музей истории камнерезного и ювелирного дела. Здесь же можно обнаружить знакомые каменные вазы во всем многообразии.

Сегодня на месте заводских цехов располагается Исторический сквер с музеями, старинной водонапорной башней и мостом через городскую плотину. Это самый центр Екатеринбурга, его «сердце», которое местные жители так и называют — «плотинка».

В музее камнерезного дела в Екатеринбурге altapress.ru В музее камнерезного дела в Екатеринбурге altapress.ru В музее камнерезного дела в Екатеринбурге altapress.ru В музее камнерезного дела в Екатеринбурге altapress.ru В музее камнерезного дела в Екатеринбурге altapress.ru В музее камнерезного дела в Екатеринбурге altapress.ru В музее камнерезного дела в Екатеринбурге altapress.ru

Рядом с городским прудом находится Уральский колледж имени Ивана Ползунова. Из памятной таблички можно узнать, что великий изобретатель в 1742 году закончил Екатеринбургскую горнозаводскую школу.

Так что можно сказать, что без Екатеринбурга Барнаул мог бы и не появиться на карте России.

Главные достопримечательности

С точки зрения туриста, Екатеринбург очень удобный город. Все основные достопримечательности и музеи находятся в центре города, на каждом углу кафе и рестораны.

Здесь не ходят маломерные маршрутки, мало автобусов и троллейбусов, зато очень развита трамвайная сеть. В большинстве случаев тут ходят старенькие Tatra — они в приличном состоянии и с двумя вагонами.

Стоимость поездки, как и в Барнауле, обойдется в 28 рублей.

В центре Екатеринбурга altapress.ru

Есть метро с одной короткой веткой — от конечной станции «Ботаническая» до станции «Проспект Космонавтов» вы доедете всего за 20 минут.

Но прокатиться все же стоит — посмотреть станции, искусно отделанные мрамором. Стоимость одного билета — 34 рубля.

Метро в Екатеринбурге altapress.ru Метро в Екатеринбурге altapress.ru Метро в Екатеринбурге altapress.ru

Первая точка любого туриста в Екатеринбурге — это «плотинка», мост через городской пруд. Первое, что впечатлит вас — это невероятной красоты дом Севастьянова.

Каменное трехэтажное здание с угловой ротондой и бельведером было построено в 1866 году. Сейчас дом используется как резиденция президента России.

Дом Севастьянова в Екатеринбурге altapress.ru Дом Севастьянова в Екатеринбурге altapress.ru Дом Севастьянова в Екатеринбурге altapress.ru

На той же стороне пруда находится Храм на крови — пятикупольная церковь, построенная на месте дома Ипатьева, где была убита царская семья Романовых. Попасть в храм может любой желающий.

Под основным залом находится полумрачный музей. Каких-то особых экспонатов там нет, зато есть подсвеченная алым светом крипта, символически изображающая расстрельную комнату, от одного вида которой мороз по коже. Хотя фактическое место расстрела находится за пределами здания.

Храм на крови в Екатеринбурге altapress.ru Храм на крови в Екатеринбурге altapress.ru Храм на крови в Екатеринбурге altapress.ru

Пройдя через мост мимо упомянутого колледжа им. Ползунова и консерватории им. Мусоргского, вы увидите монументальное здание городской администрации.

Рядом с ним находится пафосный торговый центр «Пассаж».

Администрация Екатеринбурга altapress.ru В центре Екатеринбурга altapress.ru Администрация Екатеринбурга altapress.ru Зимний городок на площади 1905 года в Екатеринбурге altapress.ru Зимний городок на площади 1905 года в Екатеринбурге altapress.ru Зимний городок на площади 1905 года в Екатеринбурге altapress.ru Зимний городок на площади 1905 года в Екатеринбурге altapress.ru

В торговом центре можно зайти в продуктовый супермаркет и купить съедобную достопримечательность — местный майонез, производством которого славится Екатеринбург.

Заодно можно попробовать молочную продукцию от уральских производителей — горожан здесь балуют необычным вкусами, например, йогуртом со вкусом печеного яблока с карамелью.

Знаменитый екатеринбургский майонез altapress.ru

Напротив зданий, на площади 1905 года, городские власти к Новому году возвели красивую елку и ледовый городок с аттракционами, ярмаркой и горками.

На маленькой бесплатно мог покататься любой ребенок, а за один спуск с большой горки горожанам приходилось отдавать 50 рублей, за пять спусков — 200 рублей.

Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru

К слову, не многие екатеринбуржцы были рады платной горке, построенной на бюджетные деньги: в комментариях в местных СМИ они возмущались такому нововведению. Что ж, по крайней мере, маленькие дети без горки не остались.

История в масштабе

Можно как угодно относиться к фигуре первого президента России, но посетить «Ельцин-центр» нужно обязательно, даже если вы будете в Екатеринбурге проездом. Просто потому, что подобные ультрасовременные места, где каждый сантиметр дышит инновациями, можно найти разве что где-нибудь в Москве или Петербурге.

«Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru «Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru «Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru «Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru «Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru «Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru «Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru «Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru «Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru

Подобрать синоним слову «центр» очень сложно. Можно лишь перечислить часть всего, что находится в семиэтажном здании: музей, арт-галерея, магазины, кафе и рестораны, тренажерный зал, театральная платформа, офисы, медицинская клиника, парк науки, отель-резиденция и многое другое.

Туристов, безусловно, в первую очередь заинтересуют музей и арт-галерея. Если вы здесь впервые, выгоднее всего брать комплексный билет в музей и галерею — он будет стоить 150−300 рублей.

Учитывайте также, что здесь вы проведете минимум три часа — и это при условии, что не будете детально вчитываться в каждый документ и прослушивать все документальные мини-фильмы.

В музее посетителей удивляют с первых же минут — в начальном зале вам предложат посмотреть на огромном экране восьмиминутный мультфильм про историю России. Дальше вы переходите в зал, где вкратце будет представлена история от революции 1917 года до правления Ельцина.

«Ельцин-центр» в Екатеринбурге altapress.ru

На втором этаже музея представлена история 90-х годов непосредственно через призму сторонников первого президента. Скучные документы и факты здесь выражены символически — в частности, «сотворение свободы» Ельциным выражено, как «сотворение мира».

Каждый яркий момент его правления представлен как один из шести дней — и всем дням посвящена отдельная экспозиция. Один из самых эмоциональных — это «третий день», 19 августа 1991 года.

Вы попадаете в обычную советскую квартиру. Вот софа, журнальный столик, «стенка» с хрустальными сервизами и книгами, торшер. Включенный телевизор транслирует «Лебединое озеро». Звонит телефон. Вы поднимаете трубку и слышите разговоры людей, которые обсуждают утренние новости в стране. Потом открываете ведущую из комнаты дверь — и попадаете на развороченную улицу с баррикадами. На необъятном экране едут танки. Ощущение паники, бессилия, страха.

Еще один невероятный зал музея, «день шестой» — это реконструированный до мельчайших подробностей зал Кремля, в котором первый президент Борис Ельцин произнес те самые слова: «Я ухожу».

В арт-галерее сейчас проходит выставка «Мир как беспредметность», посвященная истории супрематизма.

Она прогремела на всю Россию скандальным актом вандализма, когда неизвестный нарисовал шариковой ручкой глазки на картине художницы Анны Лепорской (стоимость полотна 75 миллионов рублей).

Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru Выставка в арт-галерее в «Ельцин-центре» altapress.ru

Покалеченного полотна на момент нашего посещения уже не было. Зато удалось увидеть картины Марка Шагала и Казимира Малевича, в том числе один из его легендарных супрематических крестов, по мотивам которого известный российский художник Покрас Лампас разукрасил площадь в Екатеринбурге. Увы, и это творение увидеть нельзя — арт-объект не пережил первой же уральской зимы.

Выставка в арт-галерее смонтирована по всем столичным канонам. Здесь не просто развесили картины в патетических местах, а рассказали через них историю искусства, Малевича, его учеников и созданного им объединения художников Уновис.

Картины Казимира Малевича altapress.ru Картины Казимира Малевича altapress.ru Картины Казимира Малевича altapress.ru Картины Казимира Малевича altapress.ru

Нечто подобное по масштабу в Барнауле можно увидеть разве что в театре драмы — там сейчас работает выставка, посвященная 100-летию театра. Только у нас она с уклоном в интерактивность, а в Екатеринбурге — в уникальность представленных полотен.

После посещения музея и галереи можно побродить по «Ельцин-центру» и прикупить сувенир в одном из магазинов или попить кофе. И вернуться к «плотинке», проходя мимо сквера, который екатеринбуржцы отвоевали у местного РПЦ.

От тысячелетнего идола до Николая II

Большой Шигирский идол — это такой же археологический бренд Екатеринбурга, как принцесса Укока в Горно-Алтайске. Его изображение вам будет попадаться даже в рекламе на трамвайной остановке. Хранится он в отдельном зале в музее истории и археологии Урала, куда также зайдет всякий порядочный турист.

Что такое Шигирский идол? Это древнейшая в мире деревянная скульптура, которой 11 тысяч лет (для сравнения — египетским пирамидам 4,5 тысячи лет).

В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге. Шигирский идол altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге. Шигирский идол altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге. Шигирский идол altapress.ru

Идол был сделан из сибирской лиственницы в эпоху мезолита. Нашли его в 1890 году в четырехметровом слое торфа на Курьинском прииске, близ современного Кировграда.

Цифра 3,4 метра составляет высота древнейшей скульптуры. Однако это не весь ее «рост». Достоверно известно, что размер идола составлял 5,3 метра, но двухметровые «ножки» были утрачены.

Идол заточен в стеклянный шкаф, подсвеченный с разных сторон. Масштабы скульптуры в сочетании с историей действительно поражают воображение.

Удивительно также то, что традиция резных изваяний сохранилась на Урале и с приходом христианства. В этом же музее можно увидеть деревянную скульптуру «Страдающий темничный Иисус Христос», выполненную пермскими мастерами в начале XX века.

В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru

Под самым чердаком в музее истории расположен зал, посвященный царской семье.

Здесь можно увидеть тот самый маузер, из которого застрелили Николая II, и штык, которым закололи девушек — в их корсетах были зашиты бриллианты, поэтому пули не повредили их.

В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru В музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге altapress.ru

Еще здесь есть чугунный камин из дома Ипатьева, у которого в последние часы жизни грелись царская семья и их приближенные, и чугунная оконная решетка.

И это — только самые известные экспонаты музея. Чтобы обойти пятиэтажное здание, вам также потребуется не меньше двух-трех часов. Стоимость билета — 100−300 рублей.

Побывать в Венской опере

Екатеринбургский театр оперы и балета — еще одно уникальное место города с вековой историей. Здание в стиле эклектики с элементами венского барокко было открыто в 1912 году.

Здание имеет подковообразную форму, а коридоры делятся дверьми на отдельные небольшие ложи — точно так же, как и в знаменитой Венской опере.

Театр спроектировал Владимир Семенов — архитектор, который позднее стал главным архитектором Москвы и разработал Генеральный план реконструкции столицы.

Театр оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Театр оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Театр оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Театр оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Театр оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Театр оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru

Здесь можно посмотреть много классических балетных и оперных постановок — например, «Дон Кихот», «Риголетто», «Ромео и Джульетта», «Конек-Горбунок», «Царская невеста» и другие.

Правда, за их «классичность» не ручаемся. По традициям всех современных веяний, в опере Чайковского «Евгений Онегин» герои среди березок играли в бадминтон, пели в современных джинсовках и кроссовках. Зато в зале молодых зрителей до 30 лет было раз в пять больше, чем людей старшего поколения.

Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru Музей в театре оперы и балета в Екатеринбурге altapress.ru

Стоимость билетов разнится: за оперу можно отдать от 200 до 1200 рублей, за балет — от 400 до 4000 рублей.

Обязательно нужно прийти заранее, чтобы успеть «надышаться красотой»: нафотографироваться в старинных интерьерах с низкими потолками, столетним дощатым полом, лепниной и множеством дверей в ложи, побродить по местному музею истории театра, где представлены макеты старых постановок, фотографии артистов и костюмы. А уже потом насладиться искусством в шикарном зале.

И зеленый попугай

В Екатеринбургский зоопарк стоит сходить, даже если на улице мороз. Практически все животные, кроме амурских тигров Джуны и Джунгара и белок, переведены в теплые вольеры.

Сейчас в зоопарке находятся больше тысячи животных 350 видов. Есть павильоны для птиц и экзотических пресмыкающихся и млекопитающих, обезьян, хищников.

Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru Екатеринбургский зоопарк altapress.ru

Здесь можно увидеть самых невероятных животных: трехметрового крокодила, белого бенгальского тигра, кенгуру с «копытцами» и «лысым» хвостом, свинорылую черепаху, туканов, ягуарунди, орангутанга Захара, бинтуронга, африканского трубкозуба, двупалого ленивца, таракана автомобильчика и многих других.

Главная звезда зоопарка — 40-летняя слониха Даша, которую в 2007 году привезли из Москвы. Живет она в отдельном огромном павильоне.

Около 20 лет слониха выступала в цирке, но во время одного представления Даша взбесилась и напала на своих дрессировщиков, один из них погиб. После этого трагического случая слониха попала в зоопарк.

Екатеринбургский зоопарк altapress.ru

Глядя, как Даша, покачиваясь, стоит в своем вольере, невольно пускаешь грустную слезу — все-таки, слоны стадные животные. С другой стороны, сложно представить, сколько стоит зоопарку прокормить ее одну.

Стоимость билета для детей от 5 до 18 лет и пенсионеров — 150 рублей, для взрослых — 350 рублей.

Театр одного имени

В городе пятнадцать профессиональных театров, но самый известный (не только в Екатеринбурге, но и во всей России) — это частный «Коляда-театр», которому в прошлом году исполнилось 20 лет.

Его создатель и бессменный художественный руководитель — режиссер и драматург Николай Коляда. Его вы могли видеть в последнем фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», где он сыграл водителя ритуального автомобиля (кстати, и в книге, и в фильме место действия — Екатеринбург; роман написал уральский писатель Алексей Сальников).

«Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru «Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru

Расположен театр на первом этаже жилой «сталинки», где раньше был кинотеатр. Зал тут небольшой, всего 124 места. В театре невероятная атмосфера — перед показом можно послушать живую музыку, посмотреть экспонаты в импровизированном музее, купить и почитать книгу пьес Коляды.

Но главное, конечно, не «внешность», а содержание. Уникальность театра в том, что здесь ставят либо классику, либо пьесы отца-основателя. Вот такое многократное комбо: прийти в театр Коляды на пьесу Коляды в постановке Коляды.

«Коляда-театр» в Екатеринбурге altapress.ru

Сам же Николай Коляда — это Эмир Кустурица российского театра. Режиссер полностью оправдывает свою «рождественскую» фамилию: в его спектаклях всегда много музыки, «цыганщины», праздной атмосферы. И, конечно, много смыслов, «пищи для размышлений». За этим сюда и стремятся попасть не только екатеринбуржцы.

Стоимость билетов на постановки варьируется от 250 до 1000 рублей.

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