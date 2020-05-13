«Они это выдержали»: Виктор Томенко поблагодарил турбизнес за отсутствие провокаций

Серьезных нарушений не нашли ни в одной гостинице. Общее число размещенных в них командированных постояльцев варьировалось по краю от 285 до 375 человек.
«Необходимо поблагодарить наши организации в сфере отдыха и туризма за соблюдение принятых ограничительных мероприятий, за то, что не спровоцировали ненужную активность граждан, особенно в майские праздники. Они это выдержали», — подчеркнул губернатор.
Теперь, по его словам, очень важно продолжать работу по оказанию помощи в получении мер поддержки.
Дешевых добавил, что ведется активный диалог с Роспотребнадзором по разработке рекомендаций для работы туркомпаний, гостиниц, санаторно-курортных организаций в последующий эпидемиологический период.
«Это позволит сфере туризма при постепенном снятии ограничительных мероприятий быть готовой к выполнению необходимых требований и вернуться к работе», — отметил он.
Ранее депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов записал видео-обращение, в котором призвал губернатора Виктора Томенко быстрее открыть санатории Белокурихи.