«Больно смотреть»: депутат Госдумы призвал губернатора Томенко быстрее спасать Белокуриху

«Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное — люди сидят без работы! Так быть не должно, — заявил Бессарабов. — Именно поэтому сегодня подготовил письмо на имя губернатора Алтайского края. Мы все вместе должны добиться этой амбициозной цели — первыми в России открыть отели и санатории Белокурихи, чтобы туристы всей страны приехали к нам и в полной мере насладились нашим гостеприимством».

Депутат обратил внимание, что в городе-курорте нет ни одного заболевшего COVID-19, а санатории и гостиницы обособлены и готовы соблюдать разумные противовирусные меры.

Даниил Бессарабов,

депутат Госдумы:

Конечно же, здесь нужна поддержка Роспотребнадзора. В связи с этим обращусь к главному государственному санитарному врачу РФ Поповой, чтобы ее служба поддержала нас, а Белокуриха могла стать пилотной территорией жизни в обновленных условиях.

Все средства размещения остановили бронирование мест еще 28 марта. Согласно принятым мерам, ограничения могут продлиться до 1 июня 2020 года.