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Туризм

Остров российского миллиардера будут сдавать в аренду за миллион евро в неделю

Частный греческий остров Скорпиос, принадлежащий семье российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сдадут в аренду более чем за миллион евро в неделю. VIP-курорт планируется открыть в 2024 году.

Медовый месяц в Греции.
Медовый месяц в Греции.
Источник: unsplash.com

Туристов будут пускать только в отсутствие хозяев, рассказал Business Insider представитель миллиардера Сергей Черницын.

Строительство находится на начальной стадии. Вложить в проект планируется порядка 165 млн евро.

На острове появятся люксовый отель, спа, несколько вилл, спорткомплекс и вертолетная площадка. Гавань модернизируют для приема больших яхт, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что неизвестный российский миллиардер купил особняк неподалеку от замка Елизаветы II. Покупка особняка анонимным российским миллиардером стала одной из крупнейших сделок с жилой недвижимостью в графстве за последние пять лет.

Об острове

Остров в Ионическом море российский миллиардер приобрел в 2013 году. Скорпиос часто называют «островом Онассиса» — с 1963 года им владела семья миллиардера Аристотеля Онассиса, здесь в 1968 году он женился на вдове президента США Джона Кеннеди Жаклин.

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