Сменить беговые лыжи на водные сибирякам поможет отпуск. Из Барнаула за границу напрямик сейчас не вылететь, но рядом есть Толмачево с рейсами за границу без пересадок. Где можно полежать под пальмами, а где побегать по экскурсиям, и сколько это стоит — узнал altapress.ru.

В цены включены авиаперелет из Новосибирска, трансфер, проживание и страховка.

Для любителей шезлонгов

Таиланд

Январь — идеальное время для отдыха в этой стране. Днем температура воздуха достигает +30…+32 градусов, а вечером не опускается ниже +20. Море теплое, а дождей практически нет.

Отдых в Паттайе с 22 января на 14 ночей обойдется от 99 тыс. рублей, а с 24 января — от 90 тыс. рублей на одного человека. Это предлагает турфирма «100 дорог».

Туроператор Coral Travel разместил на сайте информацию о путешествии на 12 ночей с 16 января. Так цена за размещение в трехзвездочном отеле с завтраком стартует от 100 тыс. рублей на человека. В четырехзвездочном — от 110 тыс. рублей.

Пхукет. СС0

На Пхукете отдых чуть бюджетнее. 13 ночей с 21 января обойдутся за 84 тыс. рублей на человека, сообщает «100 дорог». За размещение в четырехзвездочном отеле с 14 января с такой же продолжительностью Coral Travel просит от 104 тыс. рублей с туриста.

Радость для путешественников: власти королевства объявили, что туристы без прививок смогут въезжать к ним без ограничений, потому что страны во всем мире в достаточном объеме проводят иммунизацию граждан. Теперь для въезда, как и раньше, понадобится только паспорт.

Шри-Ланка

Красивый остров, Индийский океан и средняя температура воздуха днем +29 градусов на юго-западном побережье страны. Путешествие на 10 ночей с 30 января в самой бюджетной гостинице стартует от 84,3 тыс. рублей на человека.

Отдохнуть 13 ночей в четырехзвездочном отеле с 16 января можно от 110 тыс. рублей. В пятизвездочном «все включено» от 131 тыс. рублей.

На Шри-Ланке также смягчили коронавирусные ограничения. В стране с 7 декабря 2022 года отменили требование иметь при себе ПЦР-тест и сертификат о вакцинации.

Экскурсионный марафон

ОАЭ

Для тех, кто терпеть не может сильную жару и любит долгие прогулки на свежем воздухе, понравится январская погода в эмиратах. Средняя дневная температура здесь около +22 градусов. Вечером становится довольно прохладно — до +14 градусов.

Покупаться можно в хороших отелях в бассейнах с подогревом.

Atlantis The Palm. ОАЭ. atlantis.com

Заселиться 16 января на 13 ночей в четырехзвездочный отель в Рас-Аль-Хайме можно от 105 тыс. рублей на человека — это предлагает Coral Travel. Кстати, тут «все включено». Есть предложения попроще и подешевле — от 71 тыс. рублей за девять ночей.

Все коронавирусные ограничения для въезда сняты с 7 ноября. Для въезда не нужны ни результаты ПЦР-тестов, ни сертификаты о вакцинации.

Турция

В Турции еще прохладнее: воздух в январе днем прогревается до +15 градусов.

Это время идеально подойдет для экскурсионного туризма и шоппинга. Например, в Стамбуле можно рассмотреть знаменитые мечети и дворцы, на которые не хватает времени в пляжный сезон. А при отелях, как и в ОАЭ, можно найти теплые бассейны.

Турция , г. Стамбул. СС0.

Цена за девять ночей в стамбульском четырехзвездочном отеле с въездом 20 января стартует от 103 тыс. рублей. Некоторые предложения, например, в спа-отелях предусматривают не только завтраки, но и процедуры.

ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации в Турции не требуют с июня 2022 года. Но нужно купить туристическую страховку с покрытием возможного лечения от COVID-19.

Сочи

Погода в Сочи почти не отстает от турецкой. Здесь, конечно, не так много достопримечательностей, как в Стамбуле, зато можно немного отогреться, посмотреть на зеленую траву и пальмы и почувствовать весну. А если захочется немного снега — отправиться в Красную поляну и с ветерком спуститься по склону.

Цена за 10 дней в трехзвездочной гостинице с въездом 14 января стартует от 23 тыс. рублей.