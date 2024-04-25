25 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Туризм

Отдать швартовы! Сотни россиян застряли на круизном лайнере в 30 сантиметрах от причала

Сотни россиян застряли на круизном лайнере «Сергей Дягилев» на московском Речном вокзале, пишет Telegram-канал Mash.

Якорь.
Якорь.
pixabay.com.

Порядка 200 пассажиров и экипаж ожидают отплытия уже 20 часов в 30 сантиметрах от причала.

Накануне вечером рейс отменили.

Заявку выполнение рейса — судовладелец судна отправлял в Роспотребнадзор — в ведомстве не получали, указывает Lenta.ru.

Ее рассматривают до пяти дней — столько же длится круиз.

Предварительно, рейс переносится из-за технического сбоя.

Стоимость

Стоимость такого круиза свыше 50 тыс. рублей — в зависимости от палубы и каюты.

Маршрут

Теплоход должен был отправиться по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Тутаев — Москва.

Ранее сообщалось, что супружеская пара распродала все имущество и теперь живет на круизных лайнерах.

Это супруги из Теннесси.

Пара уже год не готовит еду, не стирает одежду и не ходит по магазинам. Супруги подбирают круизные туры так, чтобы сойти с одного судна и сразу пересесть на другое.

Все началось в 2022 году, когда отец Моники заболел и чуть не умер. Тогда пара решила, что не хочет ждать пенсии и откладывать мечту всей жизни – путешествовать.

Супружеская пара учителей продала свое имущество, сдала в аренду дом и отправилась в круиз по Карибскому морю. После тура супруги не вернулись домой, а пересели на другое судно.

За год влюбленные совершили 36 круизов подряд и посетили десятки стран.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Не пропустите Алтайскую неделю моды
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость