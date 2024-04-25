Отдать швартовы! Сотни россиян застряли на круизном лайнере в 30 сантиметрах от причала

Сотни россиян застряли на круизном лайнере «Сергей Дягилев» на московском Речном вокзале, пишет Telegram-канал Mash .

Порядка 200 пассажиров и экипаж ожидают отплытия уже 20 часов в 30 сантиметрах от причала.

Накануне вечером рейс отменили.

Заявку выполнение рейса — судовладелец судна отправлял в Роспотребнадзор — в ведомстве не получали, указывает Lenta.ru.

Ее рассматривают до пяти дней — столько же длится круиз.

Предварительно, рейс переносится из-за технического сбоя.

Стоимость

Стоимость такого круиза свыше 50 тыс. рублей — в зависимости от палубы и каюты.

Маршрут

Теплоход должен был отправиться по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Тутаев — Москва.

Ранее сообщалось, что супружеская пара распродала все имущество и теперь живет на круизных лайнерах.

Это супруги из Теннесси.

Пара уже год не готовит еду, не стирает одежду и не ходит по магазинам. Супруги подбирают круизные туры так, чтобы сойти с одного судна и сразу пересесть на другое.

Все началось в 2022 году, когда отец Моники заболел и чуть не умер. Тогда пара решила, что не хочет ждать пенсии и откладывать мечту всей жизни – путешествовать.

Супружеская пара учителей продала свое имущество, сдала в аренду дом и отправилась в круиз по Карибскому морю. После тура супруги не вернулись домой, а пересели на другое судно.

За год влюбленные совершили 36 круизов подряд и посетили десятки стран.

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