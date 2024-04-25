Отдать швартовы! Сотни россиян застряли на круизном лайнере в 30 сантиметрах от причала

Порядка 200 пассажиров и экипаж ожидают отплытия уже 20 часов в 30 сантиметрах от причала.
Накануне вечером рейс отменили.
Заявку выполнение рейса — судовладелец судна отправлял в Роспотребнадзор — в ведомстве не получали, указывает Lenta.ru.
Ее рассматривают до пяти дней — столько же длится круиз.
Предварительно, рейс переносится из-за технического сбоя.
Стоимость
Стоимость такого круиза свыше 50 тыс. рублей — в зависимости от палубы и каюты.
Маршрут
Теплоход должен был отправиться по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Тутаев — Москва.
Ранее сообщалось, что супружеская пара распродала все имущество и теперь живет на круизных лайнерах.
Это супруги из Теннесси.
Пара уже год не готовит еду, не стирает одежду и не ходит по магазинам. Супруги подбирают круизные туры так, чтобы сойти с одного судна и сразу пересесть на другое.
Все началось в 2022 году, когда отец Моники заболел и чуть не умер. Тогда пара решила, что не хочет ждать пенсии и откладывать мечту всей жизни – путешествовать.
Супружеская пара учителей продала свое имущество, сдала в аренду дом и отправилась в круиз по Карибскому морю. После тура супруги не вернулись домой, а пересели на другое судно.
За год влюбленные совершили 36 круизов подряд и посетили десятки стран.
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