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Туризм

Отдых на Алтае обошел черноморское побережье по безопасности для туристов

Больше половины россиян считают свои дачи самым безопасным местом для путешествий — к такому выводу пришли аналитики тревел-сервиса «Туру.ру».

Турбазы возле озера Ая.
Турбазы возле озера Ая.
Altapress.ru.

53% респондентов считают дачу самым надежным направлением в сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, пишет Lenta.ru.

13% считают, что во время пандемии нужно избегать регионов с пляжным отдыхом и отправиться на Алтай или в Карелию.

10% респондентов выбрали бы путешествие в Сочи или Крым, а 9% отправились бы в поездку на российские острова. 8% процентов поехали бы в европейские страны, а еще два — в страны СНГ, пишет ura.ru. 6% процентов принявших участие в опросе предпочтут санаторно-курортный отдых в России.

Ранее сообщалось, что поисковый интерес к базам отдыха на Алтае вырос в пять раз. Тогда как, например, отдых конкретного места отдыха или санатория в Сочи — в 2,4 раза.

Туристические базы в Алтайском крае открылись 27 июня, а в Республике Алтай — 3 июля. Они работают (или должны работать) с соблюдением всех необходимых мер профилактики коронавируса.

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