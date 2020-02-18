Отставку главы «Алтайтурцентра» прокомментировали в правительстве

Уход Татьяны Сажаевой с должности руководителя «Алтайтурцентра» прокомментировал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

В ходе форума, который проводился на сайте правительства края Дешевых отметил, что Сажаева «ушла с поста руководителя „Алтайтурцентр“, написав заявление по собственному желанию».

Говоря же о новом главе «Алтайтурцентра», которым стал Денис Ивлев, Евгений Дешевых акцентировал внимание на том, что ему придется сосредоточиться на формировании современной маркетинговой стратегии продвижения региона, как туристского центра России, а также внедрять новые подходы и инструменты для развития туриндустрии.

Что известно о Денисе Ивлеве

Он родился 25 августа 1977 года в Барнауле, окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Мировая экономика». С 1999 по 2018 год работал в органах исполнительной власти Алтайского края: в главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края, управлении по внешним связям, туризму и курортному делу.

Занимался разработкой и внедрением региональной системы ведомственного учёта работы предприятий туристской отрасли, подготовкой заявок на создание ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», туристских кластеров «Белокуриха», «Золотые ворота», курировал деятельность КГБУ «Алтайтурцентр», продвижение туристского продукта Алтайского края и проведение событийных туристских мероприятий.

В 2018 году руководил деятельностью экспертного бюро «Тур.База Консалтинг». С февраля 2019 года был заместителем министра туризма Республики Бурятия.