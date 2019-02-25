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Туризм

Отважные сибиряки открыли купальный сезон в Горном Алтае

Некоторые жители Алтая в эти теплые февральские дни решили не просто заняться спортом, но и искупаться в горных реках и озерах. О чем и рассказывают всем в Instagram.

Девушки купаются зимой в Голубых озерах.
Девушки купаются зимой в Голубых озерах.
www.instagram.com/life_inns

Тем временем синоптики передают, что на неделе с 26 по 28 февраля в Алтайском крае будет еще жарче: столбик термометра поднимется до +9 градусов.

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