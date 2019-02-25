Отважные сибиряки открыли купальный сезон в Горном Алтае

Тем временем синоптики передают, что на неделе с 26 по 28 февраля в Алтайском крае будет еще жарче: столбик термометра поднимется до +9 градусов.
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Некоторые жители Алтая в эти теплые февральские дни решили не просто заняться спортом, но и искупаться в горных реках и озерах. О чем и рассказывают всем в Instagram.
Тем временем синоптики передают, что на неделе с 26 по 28 февраля в Алтайском крае будет еще жарче: столбик термометра поднимется до +9 градусов.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter