Плацкарт в рассрочку. Дешевле ли путешествовать поездами, а не самолетами из Барнаула

Федеральная пассажирская компания (дочка РЖД) и ВТБ договорились создать сервис по оплате билетов на поезда дальнего следования в рассрочку. Altapress.ru узнал, как далеко можно отправиться из Барнаула напрямую и насколько это дорого. А также дешевле и удобнее ли это, чем полет на самолете?

Подчеркнем, что в материале указаны цены на авиаперелет без багажа. Стоимость действительна на момент публикации.

Москва

Цены на проезд в поезде и авиаперелет в столицу сопоставимы.

Билет на 4 июля в плацкарт обойдется в 7,9 тыс. рублей в одну сторону. Купе — 9,3-14,5 тыс. рублей. В вагонах есть кондиционер, биотуалет и душ. Путь займет 2 дня 13 часов.

Полет рейсом «Барнаул-Москва» авиакомпанией «Победа» в тот же день стоит 9,8 тыс. рублей. S7 – 10,9 тыс. рублей. В городе пассажиры окажутся чуть больше чем через четыре часа.

Адлер

В случае с черноморским направлением ценовая разница ощутимее. Но и время, потраченное в пути по железной дороге, растет.

Романтика плацкарта. trinixy.ru

2 июля билет в плацкарт поезда «Барнаул-Адлер» стоит 10,4 тыс. рублей (боковая верхняя и обычная верхняя полка). 22 июля есть одно верхнее место в купе — 16,3 тыс. рублей.

В вагонах также есть кондиционер, биотуалет и душ, а в поезде — ресторан. Путешествие продлится три с половиной дня.

Есть прямой рейс «Барнаул-Сочи» (аэропорт находится в Адлере). 3 июля «Уральские авиалинии» доставят пассажиров за 5 часов и 22,6 тыс. рублей. 22 июля — за 19,4 тыс. рублей.

2 июля возможен полет только с пересадкой в Новосибирске. Авиакомпания S7 просит за него 17,9 тыс. рублей.

Алматы, Ташкент и Бишкек

Здесь выгода железнодорожного путешествия уже очевиднее.

Но понравится оно только истинным любителям железных подстаканников, потому что в поездах этих направлений, как правило, редко встречаются рабочие розетки, нет биотуалета, душа и кондиционера. А поездки жаркие — не позавидовать обладателям верхних боковых полок у аварийного выхода (там не открываются окна).

Романтика плацкарта. trinixy.ru

Итак, билет в Алматы на поезд «Новосибирск-Ташкент» с отправлением 1 июля стоит 9 тыс. рублей в плацкарт и 13,6 тыс. рублей в купе. Длительность поездки — 1 день и 11 часов.

До Ташкента он доедет за 2 дня 10 часов. Стоимость места в плацкарте — 12 тыс. рублей, купе — 18,6 тыс. рублей.

Проезд на поезде в Бишкек, который отходит от перрона 7 июля, обойдется в 9,5 тыс. рублей (плацкарт) и 12,3 тыс. рублей (купе). Путь займет два дня.

Добраться до этих городов небом возможно только с пересадками.

Red Wings продает билеты в Алматы на 1 июля с неудобной суточной пересадкой в Екатеринбурге за 18,2 тыс. рублей. Сам полет в общей сложности займет шесть часов. Путешествие «Победой» и «Аэрофлотом» с пересадкой в Москве — 31 тыс. рублей. В небе пассажиры проведут 9 часов.

Самолет. unsplash.com

Авиабилет S7 на 1 июля в Ташкент с пересадкой в Новосибирске — всего 10 тыс. рублей. Полет продлится 3,5 часа.

Восьмичасовой полет в Бишкек с пересадкой в Москве обойдется в 30 тыс. рублей («Уральские авиалинии» и Avia Traffic company).

Абакан и Нижневартовск

Кондиционер, биотуалет, вагон-ресторан и 16 часов в пути. Все это великолепие, если стартовать из Барнаула в Абакан 1 июля, стоит 2,3 тыс. рублей (плацкарт) и, в зависимости от класса обслуживания, 2,6-4,6 тыс. рублей (купе).

Полет авиакомпанией S7 с короткой пересадкой в Новосибирске в тот же день стоит 17,7 тыс. рублей. Все путешествие продлится четыре часа.

3 июля из Барнаула идет поезд в Нижневартовск. Правда, билеты есть только в купе для инвалидов. Стоят они 5,6 тыс. рублей. Путь — 1 день 20 часов.

Купе поезда. Абаканский ЛО МВД России

Билет на S7 с семнадцатичасовой пересадкой в Новосибирске — 9 тыс. рублей. Сам полет продлится полтора часа.

Омск и Екатеринбург

В этом случае, пожалуй, в уральскую столицу лучше лететь.

Путь до Екатеринбурга на поезде займет сутки. Место в плацкарте стоит 4,5 тыс. рублей, в купе — 7,2 тыс. рублей.

Авиабилет S7 с пересадкой в Новосибирске — 10 тыс. рублей. 3 июля есть прямой рейс Red Wings из Барнаула, стоимость — 8,3 тыс. рублей.

Плацкарт — 2,6 тыс. рублей. Купе — 4,4 тыс. рублей. Такова цена одиннадцатичасовой поездки в Омск 2 июля.

В тот же день можно полететь на S7 с пятичасовой пересадкой в Новосибирске за 7,8 тыс. рублей.

Аэропорт Толмачево. tolmachevo.ru

Бонус

Мы посмотрели билеты на 2 июля на поезд очень дальнего следования — во Владивосток. Сесть в вагон этого и других указанных здесь направлений можно только в Новосибирске.

Путь в город-порт займет 4 дня 12 часов. Стоимость проезда в плацкарте — 10,8 тыс. рублей. Учтите, что в вагоне нет биотуалета и кондиционера.

Есть они в «купейном». Цена места здесь варьируется от 12,3 до 20,5 тыс. рублей — в зависимости от класса. В самом высоком есть душ.

Полет на прямом рейсе S7 из Новосибирска во Владивосток S7 стоит 21,4 тыс. рублей. Лететь 5 часов. Быстро, но не сможете оценить вид на Байкал.

Иркутск и окрестности. Екатерина Карзова

Если ехать на озеро целенаправленно, нужен билет в Иркутск. Цена на проезд 1 июля в купе колеблется от 4,5 до 8,4 тыс. рублей. В плацкарт — от 4,4 тыс. рублей. В вагонах есть кондиционер и биотуалет. Путь займет 1 день и 8 часов.

В тот же день можно вылететь S7 из Новосибирска в Иркутск за 14 тыс. рублей. Время в небе — два часа.

Путешествие в Санкт-Петербург займет 2 дня 10 часов. Цена на место в купе варьируется от 11,8 до 14,5 рублей. Стоимость проезда в плацкарте — 12,5 тыс. рублей (именно так). Кондиционер и биотуалет есть.

Полет «Нордвиндом» из Барнаула в этот день обойдется в 13 тыс. рублей. «Победой» из Новосибирска — 8,5 тыс. рублей.