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Туризм

Пляжный прейскурант в Сочи. Аренда шезлонга за полторы тысячи рублей возмутила россиян

О том, какие цены можно увидеть на шезлонг в городе-курорте Сочи сообщила "Lenta.Ru".

Пляж. Отдых. Шезлонги. Пляжный зонт.
Пляж. Отдых. Шезлонги. Пляжный зонт.
unsplash.com

В сеть попало видео, на котором показана стоимость аренды лежаков в Сочи.

Дело в том, что аренда шезлонга утром, на первой линии пляжа, обойдется отдыхающему в полторы тысячи рублей. В другое время суток лежак будет стоить уже две тысячи рублей.

Такие цены возмутили комментаторов. Многие из них посчитали, что намного дешевле улететь на отдых на границу, чем платить большие деньги за отдых в Сочи.

Сам автор подписал свое видео так: «Лежак по цене однушки в Сочи».

Но нашлись и те, кто посчитал стоимость шезлонга оправданной.Комментаторы посчитали, что такие цены везде и первая полоса на центральном пляже города- стоит того.

Ранее мы рассказывали о том, в какое время года лучше ехать и чем заняться на отдыхе в Сочи.

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