Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Подсчитана стоимость отдыха в Крыму в «высокий сезон-2019»

Глава Комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что на сегодня Крым лидирует среди всех российских туристических направлений по объему ранних покупок билетов.

Крым.
Крым.
СС0.

Чиновник уверен, что отдых на полуострове летом 2019 года в среднем обойдется туристам примерно в 2,8 тыс. рублей в день.

«Республика Крым — самый популярный в стране курорт, где отдыхающие в этом году планируют провести свои отпуска. Причем спрос на отдых в Крыму есть до конца года. Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тысячи рублей в день. Стоимость зависит от комфортабельности номеров, питания и дополнительных услуг», — цитирует чиновника РИА «Новости».

Объем ранних покупок билетов по сравнению с прошлым годом вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На Республику Крым приходится 21% всех бронирований авиабилетов по РФ.

Еще один показатель, по которому полуостров опережает остальные регионы страны, — длительность отдыха: в Крым едут в среднем на 12 дней, следует из данных властей, пишет znak.com.

Немаловажно — с 1 июня отменят национальный роуминг на территории Крыма. Также туристам не придется платить курортный сбор в Крыму. Регион хочет выйти из эксперимента, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость