Подсчитана стоимость отдыха в Крыму в «высокий сезон-2019»

Чиновник уверен, что отдых на полуострове летом 2019 года в среднем обойдется туристам примерно в 2,8 тыс. рублей в день.
«Республика Крым — самый популярный в стране курорт, где отдыхающие в этом году планируют провести свои отпуска. Причем спрос на отдых в Крыму есть до конца года. Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тысячи рублей в день. Стоимость зависит от комфортабельности номеров, питания и дополнительных услуг», — цитирует чиновника РИА «Новости».
Объем ранних покупок билетов по сравнению с прошлым годом вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На Республику Крым приходится 21% всех бронирований авиабилетов по РФ.
Еще один показатель, по которому полуостров опережает остальные регионы страны, — длительность отдыха: в Крым едут в среднем на 12 дней, следует из данных властей, пишет znak.com.
Немаловажно — с 1 июня отменят национальный роуминг на территории Крыма. Также туристам не придется платить курортный сбор в Крыму. Регион хочет выйти из эксперимента, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.