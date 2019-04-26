Подсчитана стоимость отдыха в Крыму в «высокий сезон-2019»

Чиновник уверен, что отдых на полуострове летом 2019 года в среднем обойдется туристам примерно в 2,8 тыс. рублей в день.

«Республика Крым — самый популярный в стране курорт, где отдыхающие в этом году планируют провести свои отпуска. Причем спрос на отдых в Крыму есть до конца года. Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тысячи рублей в день. Стоимость зависит от комфортабельности номеров, питания и дополнительных услуг», — цитирует чиновника РИА «Новости».