Туристам не придется платить курортный сбор в Крыму

Нет смысла вводить «сбор ради сбора», уверен Аксенов.
«Перспектива — заработать за год от 30 до 50 млн рублей, при этом администрирование займет достаточно много времени. Администрирование по сумме обойдется во столько, сколько денег будет собрано. Есть масса вопросов, связанных с тем, что частные мини-отели и те, кто сдает квартиры, под этот курортный сбор не попадут, что ставит, на мой взгляд, в неравные условия туроператоров… и тех, кто работает на частном рынке», — добавил глава региона, выступая на форуме «Открытый Крым».
Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, и не превышает 100 рублей в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.
Сбор в Алтайском крае
Между тем Счетная палата выяснила, что далеко не все гостиницы Белокурихи взимали курортный сбор, а туристы уклонялись от его уплаты и не привлекались к ответственности. Это привело к тому, что бюджет не получил заявленные ранее 30 млн рублей курортного сбора.
По закону о краевом бюджете на 2018 год, в Белокурихе должны были получить 30 млн рублей курортного сбора в 2018 году и 50 млн рублей — в 2019 году.
Однако по факту в первый год эксперимента в фонд поступило около 18,3 млн рублей — 54% от запланированного. А за январь 2019 года всего 2,2 млн рублей (4,5% от суммы, предусмотренной законом). Специалисты Счетной палаты обнаружили несколько причин низких сборов.