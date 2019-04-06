Туристам не придется платить курортный сбор в Крыму

Нет смысла вводить «сбор ради сбора», уверен Аксенов.

«Перспектива — заработать за год от 30 до 50 млн рублей, при этом администрирование займет достаточно много времени. Администрирование по сумме обойдется во столько, сколько денег будет собрано. Есть масса вопросов, связанных с тем, что частные мини-отели и те, кто сдает квартиры, под этот курортный сбор не попадут, что ставит, на мой взгляд, в неравные условия туроператоров… и тех, кто работает на частном рынке», — добавил глава региона, выступая на форуме «Открытый Крым».