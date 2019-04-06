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Туризм

Туристам не придется платить курортный сбор в Крыму

Курортный сбор в Республике Крым вводиться в 2019 году не будет, регион хочет выйти из эксперимента, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

Нет смысла вводить «сбор ради сбора», уверен Аксенов.

«Перспектива — заработать за год от 30 до 50 млн рублей, при этом администрирование займет достаточно много времени. Администрирование по сумме обойдется во столько, сколько денег будет собрано. Есть масса вопросов, связанных с тем, что частные мини-отели и те, кто сдает квартиры, под этот курортный сбор не попадут, что ставит, на мой взгляд, в неравные условия туроператоров… и тех, кто работает на частном рынке», — добавил глава региона, выступая на форуме «Открытый Крым».

Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, и не превышает 100 рублей в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

Сбор в Алтайском крае

Между тем Счетная палата выяснила, что далеко не все гостиницы Белокурихи взимали курортный сбор, а туристы уклонялись от его уплаты и не привлекались к ответственности. Это привело к тому, что бюджет не получил заявленные ранее 30 млн рублей курортного сбора.

По закону о краевом бюджете на 2018 год, в Белокурихе должны были получить 30 млн рублей курортного сбора в 2018 году и 50 млн рублей — в 2019 году.

Однако по факту в первый год эксперимента в фонд поступило около 18,3 млн рублей — 54% от запланированного. А за январь 2019 года всего 2,2 млн рублей (4,5% от суммы, предусмотренной законом). Специалисты Счетной палаты обнаружили несколько причин низких сборов.

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