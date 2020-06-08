Пока каждый третий россиянин мечтает отдохнуть на Алтае, половина турагентств может исчезнуть

В 2020 году более половины россиян планируют отдыхать в России, пишет Banki.ru , отметив несколько факторов, определяющих выбор места для путешествия.

В частности на выбор влияют эпидемиологическая обстановка и бюджет на отпуск, который снизился у 38% опрошенных Райффайзенбанком.

При этом самым популярным направлением для путешествий оказалась Россия — локальный туризм выбрали 57% респондентов. Еще 13% решили отдыхать дома.

Большинство респондентов (80%) выбрали дешевый и семейный отпуск — это еще один определяющий фактор при выборе направления для путешествия (45% не готовы потратить более 30 тыс. рублей на человека).

Главным способом снизить расходы называют выбор более экономных вариантов проживания и билетов.

В связи с этим почти каждый третий респондент (27%) заявил, что хотел бы провести отпуск на Алтае или на Байкале. Но большинство россиян (53%) мечтают отправиться на юг.

На Алтае в третий раз провели выставку внутреннего и въездного туризма «Алтай Тур». Татьяна Крикун

Однако бизнесу перейти на внутренний продукт будет нелегко. По данным «Известий», каждое второе турагентство в России может исчезнуть из-за того, что пандемия продолжает менять устоявшиеся правила работы туристического бизнеса.

«С рынка уйдет порядка 30−50% турагентств», — полагают эксперты.

Примечательно, что некоторые считают этот вариант позитивным исходом — кризис почистит сферу от неэффективных структур, потому что падающий рынок не прощает дилетантства.

Другая вероятная проблема — уход туристов напрямую к туроператорам. Ведь турагенты массово перешли в онлайн и отказались от офисов, а туроператоры и сами смогут обслуживать объемы упавшего рынка силами своих колл-центров.

На Алтае в третий раз провели выставку внутреннего и въездного туризма «Алтай Тур». Татьяна Крикун

Директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил изданию, что «пора прекратить ждать и подсчитывать убытки», нужно «начинать заниматься тем, что приносит деньги сейчас».

«Я говорю о продаже туров на российские курорты. Все крупные туроператоры уже двигаются в этом направлении, заявлены чартеры не только на морские курорты, но и на Алтай, Байкал и даже в Хакасию», — разъяснил бизнесмен.

При этом он подчеркнул, что более 80% агентств специализируются на продаже выездных направлений и переориентироваться на российский продукт им не так просто, но те, кто смогут разобраться в продукте, окажутся в выигрышном положении.

Напомним, 7 июня власти Алтайского края сообщили о введении первого этапа снятия коронавирусных ограничений. Пока что открывают санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на оказание медуслуг.