Популярный российский куророт утопает в мусоре и насекомых

Туристы, отдыхающие в Ялте, жалуются на кучи мусора, грязь на улицах и неприятный запах. Об этом пишет lenta.ru .

Люди рассказывают, что в центре Ялты есть множество точек торговли и общепита, однако мусорных баков и урн не хватает. В результате город выглядит неухоженным, там стоит неприятный запах, роятся насекомые, а процедуры по дезинфекции проводятся редко.

«Огромные кучи мусора!» — жалуется туристка из Москвы Надежда Петушкова. Путешественник из Ростова-на-Дону Денис Бабаев рассказал, что каждый его день на отдыхе проходит как квест — «куда выбросить мусор».

Как отмечает издание, в курортный сезон, согласно законодательству, абонентскую плату за вывоз мусора должны предоставлять частные гостиницы и мини-отели Ялты, однако требования выполняют далеко не все объекты размещения.

«Из-за возросшей нагрузки и не поступивших денег, коммунальщики не могут установить новые урны и контейнеры, которые уже закупили», пишет lenta.ru. При этом число отдыхающих на курорте только увеличивается.

Напомним, ранее в Рубцовске ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса.