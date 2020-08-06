Режим повышенной готовности ввели в Рубцовске из-за мусорного коллапса

О ситуации рубцовчане начали массово сообщать в службу «112». Местная администрация решила ввести режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации биолого-социального характера и многочисленных возгораний мусора.
«Обстоятельством для введения режима повышенной готовности, являются нарушение санитарных норм, срывы графиков вывоза мусора с площадок многоквартирных жилых домов и с придворовых территорий частного жилого сектора города Рубцовска», — говорится на сайте мэрии.
Ранее представитель регионального оператора, компании «ВторГеоРесурс», заверил руководство города в том, что весь мусор из частного сектора вывезут до 20:00 7 августа.
В ином случае придется вводить режим ЧС.