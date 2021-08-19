Портал Russia Travel включил локацию в Алтайском крае в число самых впечатляющих

Алтайский памятник археологии не смог обогнать только грандиозный пещерный города в Крыму.
Также в число самых впечатляющих пещер вошли скальные образования на южном взморье и на Урале, в Хакасии и Башкирии.
Мировую известность Денисова пещера получила вовсе не из-за живописности, а из-за уникальных находок археологов, отмечают в Алтайтурцентре. Это единственный из археологических объектов страны, который признан особо ценным объектом культурного наследия народов России.
Ранее altapress.ru подробно рассказывал об этом уникальном уголке Алтайского края.