Портал Russia Travel включил локацию в Алтайском крае в число самых впечатляющих

Денисова пещера в Алтайском крае вошла в подборку семи самых впечатляющих пещер в России по версии портала для путешественников Федерального агентства по туризму Russia Travel.

Алтайский памятник археологии не смог обогнать только грандиозный пещерный города в Крыму.

Также в число самых впечатляющих пещер вошли скальные образования на южном взморье и на Урале, в Хакасии и Башкирии.

Мировую известность Денисова пещера получила вовсе не из-за живописности, а из-за уникальных находок археологов, отмечают в Алтайтурцентре. Это единственный из археологических объектов страны, который признан особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Ранее altapress.ru подробно рассказывал об этом уникальном уголке Алтайского края.