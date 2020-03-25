Порядка двух тысяч россиян застряли в аэропорту Дубая

О проблемах рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
С 25 марта все рейсы FlyDubai отменяются, сообщает ТАСС. До ноля часов среды все самолеты должны прибыть в аэропорт приписки.
То есть четыре запланированных на 25 марта для вывоза российских граждан рейса отменены. Самолеты должны были лететь из Дубая в Москву, Самару, Краснодар и Казань. Россиянам предложили лететь ближайшими рейсами, которые откроются только 7 апреля, отметила Тюрина, пишет «Росбалт». В аэропорту Дубая скопилось порядка 2 тыс. россиян.
«Если бы туроператоры заранее знали про эти отмены, постарались бы вывезти туристов», — сказала Тюрина.
Карибский карантин
Ранее сообщалось, что все зарубежные туристы, находящие на Кубе, изолированы до дня своего отъезда из-за коронавируса, сообщил премьер-министр карибского государства Мануэль Марреро Крус.
На данный момент на острове находятся примерно 32 тыс. граждан других государств, семь тысяч из них — россияне.
Ограничение касается и туристов, которые снимают частное жилье, а не номера в отелях. Но такие туристы будут переведены в гостиницы.
Сколько туристов за рубежом
По данным Ростуризма, за неделю с 17 по 23 марта количество российских туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс.
Проблемы возникают по всему миру, поскольку разные страны отменяют или ограничивают транспортное сообщение из-за пандемии коронавируса Covid-19.