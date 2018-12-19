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Туризм
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Туристы, застрявшие на острове Хайнань без денег и вещей, начали возвращаться в Барнаул

Часть алтайских туристов, которые не смогли улететь с китайского острова Хайнань, 18 декабря вернулись в Барнаул, рассказали «Вести Алтай». Правда возвращаться им пришлось через Москву.

Хайнань (шоппинг)
Хайнань (шоппинг)
Фото предоставлено рекламодателем

В Барнаул пока прилетели только 15 человек. Всего же, по данным Алтайской ассоциации туризма, застряли на острове Хайнань 21 жителей Алтайского края. Ранее называлась цифра 30 человек.

Все эти люди не смогли вылететь с острова из-за серьезных проблем туроператора «Жемчужная река» — компания отказалась выполнять свои обязательства. Помощь пострадавшим в итоге оказал «Ростуризм».

За счёт организации 15 алтайских туристов накануне вылетели с острова Хайнань в Москву. Часть из них 18 декабря прилетели в Барнаул. Ещё шесть человек прилетят из Китая в Челябинск, и только потом в Барнаул.

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