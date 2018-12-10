Без денег и вещей: десятки туристов из Алтайского края застряли на острове Хайнань

Около 30 человек из Алтайского края не могут вернуться домой с острова Хайнань. Это произошло из-за проблем туроператора «Жемчужная река». Барнаульцам предложили улететь в Читу или Новокузнецк, а оттуда за свой счет добираться до краевой столицы. Однако туристов это не устраивает — у многих с собой нет денег и теплых вещей.

Что произошло?

5 декабря стало известно, что туроператор «Жемчужная река» приостановил продажу туров на Хайнань из Барнаула до января 2019 года. Это связано с тем, что авиакомпания «Алроса», не смогла продлить полетную программу в аэропорт Саньи (город на о. Хайнань). У туристов не получилось улететь на китайский курорт в декабре, проблемы возникли и с возвращением домой.

Сколько пострадавших из Алтайского края?

По словам туристов, 30 ноября на борту самолета, который улетел из Барнаула в Санью, было около 200 человек.

В турфирмах отмечают, что, по предварительным данным, на острове Хайнань находятся около 20−30 туристов из Алтайского края. У турагентства «360-тур» на китайском курорте находится семья из Барнаула, у «Авиафлота» — четыре человека, а в турфирме «100 дорог» рассказали, что на острове отдыхает их менеджер.

Все эти туристы должны были вернуться домой 14 декабря, однако с отправкой возникли проблемы.

Почему не могут вернуться?

Самолеты компании «Алроса» будут летать до 12 декабря. Сейчас ведутся переговоры по согласованию дальнейших рейсов авиаперевозчика. От этого будет зависеть, как алтайские туристы вернутся домой, уточнили в «Авиафлоте».

Самолет. СС0.

Что предлагают туристам?

Жительница Барнаула Екатерина Федорова сообщила, что на китайском курорте находятся ее родители, которые отправились отдыхать вместе с друзьями. Туроператор им предложил улететь до Читы 14 декабря, а оттуда за свой счет добраться до краевой столицы. Представители «Жемчужной реки» рекомендовали решить вопрос с доставкой до Барнаула в агентстве, где покупали путевку.

«У родителей даже теплых вещей нет. Они отдали свою одежду в аэропорту. Да и плюс ко всему у папы тяжелая астма, из-за этого у него инвалидность», — рассказала altapress.ru девушка.

Другим туристам предложили лететь до Новокузнецка 12 декабря.

Евгения Беспалова,

руководитель турфирмы «100 дорог»:

Однако есть вариант, что компании «Алроса» разрешат летать, тогда наши туристы отправятся домой по графику 14 декабря. Решить этот вопрос должны сегодня.

Если туристы полетят до Новокузнецка, им также придется добираться до Барнаула за свой счет. Потом они должны подать документы, чтобы туроператор «Жемчужная река» возместил их затраты.

Кто остался без отпуска?

Туроператор «Жемчужная река» приостановил продажи туров из Барнаула 4 декабря. Сотни алтайских туристов остались без отдыха на острове Хайнань, ведь до Нового года из аэропорта им. Г.С. Титова было запланировано 4 рейса.

Оператор предложил барнаульцам отправиться на китайский курорт из аэропортов Кемерова или Хабаровска на бортах авиакомпании «ИрАэро», дождаться январских регулярных рейсов из родного города или аннулировать тур.

В соцсетях пострадавшие туристы пишут, что должны были лететь на Хайнань из краевой столицы 14 декабря, но после отмены рейсов перебронировали тур с вылетом из Кемерова на 18 декабря. Однако и здесь возникли проблемы — перевозчик «ИрАэро» сообщил об отмене рейсов в Санью из-за того, что оператор «Жемчужная река» не погасил задолженность за выполненные авиарейсы, пишет «Турдом».

Большинство туристов решили аннулировать туры. Агентство «Аэропорт тур» за свой счет вернуло своим клиентам деньги за путевки, а в компании «360 -тур» аннулировали туры и оплатили новые путевки на Хайнань у оператора «Русь-Тур» с вылетом из Новосибирска. Представители «Жемчужной реки» обещали возместить потери в ближайшее время.